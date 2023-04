Is Fratellini op de Haarlemmerstraat een toeristenwinkel? ‘Voor een bakker staat toch ook vaak een bankje?’

De Italiaanse deli Fratellini aan de Haarlemmerstraat: geliefd onder buurtbewoners, maar volgens de gemeente ‘verschraling van het winkelaanbod’. Dus moeten zitplekken in en voor de zaak weg. De buurt vraagt om maatwerk, maar dat kan volgens de gemeente niet: ‘Je voldoet aan een bestemmingsplan, of niet.’

“Een toeristenwinkel?” Yannick Du Pont staat verbaasd voor de toonbank van Fratellini op de Haarlemmerstraat. Hij heeft net een vers belegde focaccia besteld en laat zijn spaarkaart stempelen. “Ik werk om de hoek en kom hier bijna elke dag lunch halen met mijn collega’s. Dat zijn allemaal Amsterdammers.”

De Italiaanse delicatessenzaak Fratellini aan de Haarlemmerstraat voldoet volgens de gemeente niet aan het bestemmingsplan Winkeldiversiteit, dat is gericht op het beperken van toeristen- en souvenirwinkels. De winkel wordt ook gebruikt als horeca, zegt de gemeente, en dat mag niet.

En dus moeten de tafels en stoelen in de zaak en het bankje voor de deur weg. De vensterbank moet zo worden ingericht dat het geen zitplaats meer is. Omdat er geen drank- en etenswaren voor directe consumptie verkocht mogen worden, moeten de focaccia’s voortaan worden ingepakt, zodat klanten ze zonder kans op lekken in hun tas kunnen stoppen. Er mag geen alcohol worden verkocht, de broodjes mogen niet meer in de zaak worden bereid en ook de menuborden, voor de deur en aan de muur, moeten worden verwijderd.

Eigenaren Michael Eman en Simone Remmers, die Fratellini in 2021 openden, zijn met stomheid geslagen. “In de Aanpak Binnenstad en het beleid Winkeldiversiteit wordt juist aandacht geschonken aan de buurtfunctie,” zegt Eman. “Wij passen precies in dat plaatje. Veel buurtbewoners gaven aan dat ze ook weleens in de winkel zouden willen zitten om even te wachten of snel te eten. Toen hebben we wat krukjes en een tafel geplaatst.”

Buurtfunctie

Ook volgens Sheila Prommenschenckel, straatmanager van de ondernemersvereniging van de Haarlemmerstraat, is de deli geliefd onder buurtbewoners en mede-ondernemers. “Ik zie het echt als een toevoeging aan de straat,” zegt ze. “Ze bedienen veel buurtbewoners, dat is hun belangrijkste doelgroep.”

De eigenaren zijn een petitie gestart en hebben inmiddels zo’n 350 handtekeningen verzameld. “Er zijn maar weinig kwalitatief goede buurtzaken als deze,” zegt vaste klant Jan Steinebach. “Ik begrijp het beleid van de gemeente, de verloedering van de stad begint bij de snoep- en nutellawinkels. Maar als een zaak als deze onder dezelfde noemer wordt geschaard, is dat echt zonde.”

Volgens Steinebach is Fratellini geen toeristenzaak en staan er ook geen TikTokrijen, zoals bijvoorbeeld in De Negen Straatjes. “Het is gewoon een lunchzaak, waar je wat happen van je broodje kunt nemen voordat je weer verder wandelt. Voor de deur van een bakker of slager staat toch ook vaak een bankje?”

Stadsdeel Centrum benadrukt blij te zijn met Fratellini in de straat en met de band die de winkel heeft opgebouwd met de buurt. “Hartstikke fijn, zo’n gezellige Italiaanse delicatessenwinkel,” zegt een woordvoerder. “Wij willen alleen wél de overgang van winkel naar horeca tegengaan. Daarom moet het concept van de mengformule (een winkel waarvan een deel ook wordt gebruikt voor horeca-activiteiten, red.) worden aangepast.”

Jarenlang conflict

De kwestie rondom Fratellini staat niet op zichzelf. Amsterdam zette in 2017 een stop op toeristenwinkels in de binnenstad en veertig straten daaromheen. Zo mochten er geen nieuwe winkels bij komen die zich enkel richten op toeristen, of zaken die eten voor direct gebruik verkopen. Op die manier hoopte de gemeente onder meer souvenirwinkels, smartshops en de befaamde Nutellawinkels te weren.

De gemeente wil met het plan zorgen voor een divers en aantrekkelijk winkelaanbod. “Dus niet nóg meer horeca en geen mengformules meer,” zegt de woordvoerder. “Dat neigt snel naar horeca met hoge doorloopsnelheid en dat verschraalt uiteindelijk het aanbod.”

Dat beleid leidde al meermaals tot conflict. Zo was er The Seafood Shop, de viswinkel in de Leidsestraat die door de gemeente werd gezien als snackbar en daarmee in strijd was met het bestemmingsplan. Er mocht wel vis worden verkocht, maar klanten mochten de haring en kibbeling niet direct in de winkel opeten.

Uiteindelijk stelde de Raad van State The Seafood Shop in oktober 2020 in het gelijk, maar de winkel sloot alsnog vanwege de hoge juridische kosten. Ook tussen deli Vinnies aan de Haarlemmerstraat en de gemeente sluimerde jarenlang een juridisch conflict.

De oplossing zit volgens straatmanager Prommenschenckel vooral in maatwerk.“De belangrijkste vraag moet zijn: is dit een toevoeging aan de straat? We hebben echt meer maatwerk nodig als we de winkeldiversiteit willen behouden en opkrikken.”

Dat is volgens de gemeente niet mogelijk. “Je voldoet aan een bestemmingsplan, of niet,” zegt de woordvoerder. “Wij kunnen als gemeente niet tegen Fratellini zeggen dat dit wel mag, en tegen een winkel die minder geliefd is niet. Wij moeten ondernemers gelijk behandelen.”

De eigenaren van Fratellini zijn een petitie gestart en hebben inmiddels zo’n 350 handtekeningen verzameld. Beeld Mariet Dingemans