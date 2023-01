‘Is er een arts aan boord?’ Dit gebeurt er bij een medische noodsituatie in een vliegtuig

Beeld ANP / ANP

Dinsdag overleed een passagier tijdens een KLM-vlucht van Paramaribo naar Schiphol. De passagier, volgens Surinaamse media Rudi Dwarkasin, algemeen directeur van Psychiatrisch Centrum Suriname, werd aan boord ernstig ziek en overleed. Het toestel maakte een tussenlanding in de Ierse plaats Shannon, waar het stoffelijk overschot naar een mortuarium is overgebracht. Daarna vloog het vliegtuig door naar Schiphol.

Wat gebeurt er bij een medische noodsituatie?

Zoals voor elke situatie binnen de luchtvaart geldt voor medische noodgevallen ook een uitgebreid protocol, zoals bepaald door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) en het internationaal verbond van luchtvervoerders (IATA). Als eerste komt het cabinepersoneel in actie. Het personeel is getraind in eerstehulpverlening. Aan boord is daarvoor een uitgebreide uitrusting met medische hulpmiddelen, zoals medicijnen, een defibrillator en zelfs een infuus.

Als de situatie erom vraagt, wordt in het vliegtuig omgeroepen of er arts of een passagier met een medische opleiding aan boord is. “Dat is meestal wel zo. Dat verbaast me altijd,” zegt een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij TUI, die die bewering niet kan staven met cijfers. “Het afgelopen halfjaar hebben wij enkele noodgevallen gehad aan boord. Iedere keer bleek er een arts aan boord te zijn en liep het goed af.” De arts kan vervolgens adequate hulp bieden en bijvoorbeeld een infuus aanleggen.

Wat merken overige passagiers?

Passagiers zullen de situatie ongetwijfeld meekrijgen. Luchtvaartmaatschappijen proberen de zieke passagier zoveel mogelijk af te schermen, vanwege privacy. “Uiteraard is er communicatie en aandacht voor passagiers die ooggetuige zijn,” zegt een zegsvrouw van KLM. Wel wordt gemeld dat de medische situatie van een passagier de reden is voor een mogelijke noodlanding.

Wanneer wordt besloten tot een noodlanding?

Als de situatie van het spoedgeval niet verbetert kan de gezagvoerder besluiten om een noodlanding te maken. Zo’n besluit wordt gemaakt na overleg tussen een arts op Schiphol, de gezagvoerder, een eventuele arts aan boord en crew bij de betreffende passagier. Daarbij wordt gekeken naar het dichtstbijzijnde vliegveld en de medische faciliteiten in de buurt. Als boven de oceaan wordt gevlogen, kan de gezagvoerder niet anders dan doorvliegen of terugkeren. In sommige gevallen wordt er bijvoorbeeld geland op de Azoren, een Portugese eilandengroep in de Atlantische Oceaan.

Hoe bereidt Schiphol zich voor?

In het geval van een noodlanding op Schiphol is er contact tussen de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven. Hulpdiensten op Schiphol (ambulance, medische dienst, brandweer, Koninklijke Marechaussee) staan klaar op de luchthaven zodat ze direct in actie kunnen komen als het vliegtuig landt. Naast medische spoedgevallen zijn er diverse situaties waarvoor hulpdiensten paraat gaan staan, zoals technische mankementen van het toestel of passagiers die zich misdragen.

Wat gebeurt er bij een sterfgeval?

Bij een overlijden aan boord wordt afhankelijk van de situatie bepaald of er een geschikte plaats is voor de overleden passagier en of er naar de eindbestemming kan worden doorgevlogen. Waar het stoffelijk overschot wordt geplaatst hangt ook af van diens reisgezelschap. Dat kan betekenen dat het lichaam van de overledene in de passagiersstoel blijft zitten. In het vliegtuig is daarvoor geen speciaal compartiment. “Dat gebeurt op een passende plek,” zegt een woordvoerder van KLM, die daarover net als TUI niet uitweidt. Aangekomen op Schiphol wordt het lichaam overgebracht naar het eigen mortuarium van de luchthaven. KLM laat weten dat er jaarlijks tot vijf sterfgevallen plaatsvinden tijdens vluchten van de luchtvaartmaatschappij.

Voor de nabestaanden en betrokkenen bevindt zich op Schiphol het Luchthavenpastoraat. Daar is ruimte voor gebed, slapen en meditatie en werken mensen die een luisterend oor en koffie kunnen aanbieden. Bij een sterfgeval worden nabestaanden en betrokkenen emotioneel ondersteund en geholpen met praktische zaken.

