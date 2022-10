Is de nieuwe boostercampagne wel of geen goed idee? 7 vragen over de herhaalprik

‘Niemand weet of een grote golf opnieuw leidt tot overstroming van de beperkte zorgcapaciteit.’ Beeld ANP

Is een booster voor mensen buiten de hoog-risicogroepen wel of geen goed idee?

Dat hangt ervan af aan wie je het vraagt. Bevolkingsbrede boostercampagnes zijn niet nodig, zegt bijvoorbeeld Kees Brinkman, internist-infectioloog van het OLVG. Hij wordt tegengesproken door onder anderen Marc Bonten, arts-microbioloog (UMC Utrecht) en OMT-lid. Ook viroloog Louis Kroes (LUMC) vindt de huidige boostercampagne verstandig.

Wat zou erop tegen zijn om de hele (volwassen) bevolking te boosteren?

Kort samengevat komt het erop neer dat in Nederland al zo veel mensen immuun zijn voor ernstige ziekte dat de omikronvariant eigenlijk steeds meer is verworden tot een ‘gewoon’ verkoudheidsvirus, zo zegt Brinkman. Nederland is immuun geworden vanwege eerdere vaccinaties, boosters, doorgemaakte infecties en vooral de combinatie daarvan. Je kunt dan het virus beter gewoon laten rondgaan, vindt hij, want dat versterkt de immuniteit alleen maar verder. Een gezonde vijftiger die besmet raakt, komt door een corona-infectie echt niet vaker in het ziekenhuis dan met een influenza-infectie. En tegen het griepvirus bestaat toch ook geen bevolkingsbrede vaccinatiecampagne?

Waar baseren deze ­tegenstanders van breed boosteren zich op?

Kees Brinkman van het OLVG verwijst in een tweet naar diverse wetenschappelijke publicaties en naar onderzoek van bloedbank Sanquin, dat vaststelde dat bijna acht op de tien bloeddonoren sinds het begin van de pandemie al eens besmet zijn geraakt met het echte virus. “Bloeddonoren zijn doorgaans voorzichtiger dan de Nederlandse bevolking, dus ik denk dat negen op de tien Nederlanders het virus al eens heeft gehad. Als dat een omikronvariant is die sinds januari rondgaat, kun je dat beschouwen als een prima booster na eerdere vaccinatie,” zo licht hij toe, mede op basis van een recente studie uit Qatar. “De ziekteverschijnselen zijn heel vaak mild; snotteren, hoofdpijn en koorts.”

Stel: je bent gevaccineerd én geïnfecteerd met eerdere varianten dan omikron, kun je dan beter wachten op een omikronbesmetting of beter een booster halen?

In feite kun je beter wachten op een besmetting met de omikronvariant, stelt Brinkman. Een leidend principe in de geneeskunde is dat een arts in geval van twijfel afziet van behandeling van de patiënt: in dubio abstine, in het Latijn. Een andere leidraad is dat een arts de patiënt geen schade toebrengt, primium non nocere.

“Ik ben zeker geen antivaxer,” zegt Brinkman, die zelf vier vaccinaties liet zetten. De huidige booster laat hij echter aan zich voorbij gaan. “Het gevaar op ernstige ziekte is nu zo gering dat je ook moet meewegen dat niet is onderzocht wat mRNA-vaccinaties op de lange termijn betekenen. Bovendien heb ik in juli een omikroninfectie doorgemaakt.”

En waarom zou boosteren toch een goed idee zijn?

“Ik kan die individuele afweging van Brinkman prima volgen,” zegt OMT-lid Marc Bonten. “Maar ik vind dat je de huidige boostercampagne ook vanuit maatschappelijk perspectief moet bekijken. Ik acht de vaccins zeer veilig en ze hebben in de eerste maanden na een booster naar alle waarschijnlijkheid een remmend effect op verspreiding.” Zo’n prik zorgt ervoor dat mensen in de eerste maanden minder vaak besmet raken, waardoor het virus dus minder hard rondgaat en de ziektepiek wordt uitgesmeerd.

Feit is dat komende maanden miljoenen mensen besmet zullen raken, stelt Bonten. Ook met de milde omikronvariant zal dat leiden tot meer ziekenhuisopnamen, zoals nu al zichtbaar wordt in de toenemende cijfers. In een maand tijd steeg het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen van vierhonderd naar ruim duizend.

“Ook ik denk dat er een gerede kans is dat het aantal ziekenhuis- en IC-opnames beheersbaar blijft zonder bevolkingsbrede booster,” zegt Bonten. “Maar niemand weet zeker dat een grote golf niet opnieuw leidt tot overstroming van de beperkte zorgcapaciteit. En dus tot algemene maatregelen als mondkapjes of zelfs een lockdown.”

De kans daarop is simpelweg kleiner als iedereen een booster haalt, aldus Bonten. “Dat kan het verschil betekenen tussen wel of geen maatregelen, al kan niemand dat voorspellen. Maar ik neem liever een prik dan dat ik weer maanden overal een mondkapje op moet. Of erger.”

Zijn er nog andere argumenten vóór boosteren?

Ja. Kroes van het LUMC stelt dat de booster inmiddels is aangepast en specifiek beschermt tegen omikron. “Om de ziektelast in de bevolking te verminderen is het een goede zaak de immuniteit zo hoog mogelijk en zo specifiek mogelijk te maken. Zowel voor het individu als voor het collectief.”

Kroes wordt daarbij gesteund door arts-microbioloog Hans Zaaijer, die het onderzoek onder de bloeddonoren van Sanquin uitvoerde. “Weliswaar heeft acht op de tien bloeddonoren al een infectie opgelopen, maar daar zitten ook infecties bij met oudere varianten als alfa en delta. Het mooie van deze booster is dat die is aangepast op omikron. Daarom sta ik achter de huidige boostercampagne.”

Waar neigen de meeste mensen nu naar? Wel of niet de vijfde prik halen?

Nu het individuele en collectieve gevaar van het coronavirus veel kleiner is dan in de afgelopen winters zullen Nederlanders vaker individuele afwegingen maken. Het wordt als het ware calculerend vaccineren; hoeveel vaccinaties heb ik al gehad? Met welke variant raakte ik voor het laatst besmet? Hoe groot acht ik de kans op bijwerkingen op de korte en lange termijn? Hoeveel andere mensen nemen een booster? Hoe gezond zijn mijn kwetsbare naasten? Wat wil ik zelf bijdragen aan het verkleinen van de kans op algemene maatregelen?

De wetenschap biedt daarbij geen stevige houvast, zegt Brinkman. De Gezondheidsraad adviseerde het ministerie van Volksgezondheid op basis van de laatste stand van de wetenschap tot dusverre altijd positief over de eerste twee vaccinaties en de twee boosters, maar over de vijfde prik ligt er geen advies. “We zijn in een gebied gekomen waar niemand de wijsheid in pacht heeft,” aldus Zaaijer.