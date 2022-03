Is de breuk van Hiddema met Baudet het einde van een tijdperk?

Theo Hiddema botste in toenemende mate met Baudet. Beeld Marcel Krijgsman/ANP

“Het was de druppel,” zegt Hiddema. Dat de Tweede Kamerfractie van zijn partij donderdag niet aanwezig wil zijn bij de digitale speech van de Oekraïense president Zelenski is de directe aanleiding voor de breuk. Meer toelichting wil Hiddema niet geven, maar dat Baudet begrip opbracht voor Poetin, een ‘proleet’ aldus Hiddema, zorgde vorige maand al voor tweedracht.

Hoe dan ook is het vertrek van Hiddema een aderlating. Na alle partijscheuringen en bijna-doodervaringen die FvD meemaakte, bleef Hiddema altijd aan de zijde van Baudet, vanaf het prilste begin. En als stemmenkanon koesterde de partij hem.



Al moet gezegd: de afstand tussen de twee nam alsmaar toe. Hetzelfde geldt voor senator Paul Frentrop, die net als Hiddema onder eigen vlag in de Eerste Kamer blijft. Hoogleraar Frentrop was één van de mede-vormgevers van Forum, maar trok het kleed onder Baudets coronastandpunt vandaan toen hij toegaf gevaccineerd te zijn. Medisch advies aannemen van Baudet, die opriep het coronavaccin te weigeren, moest Frentrop ‘afraden’, zei hij in een debat.

De hardste clash

Ook Hiddema botste in toenemende mate met Baudet. De hardste clash voltrok zich toen de partij zowat uit elkaar viel, nadat in 2020 antisemitische berichtjes waren uitgelekt in een appgroep van de jongerentak van de partij. Hiddema stapte op, maar liet zich later overreden om alsnog in de Eerste Kamer te gaan zitten. Toch groeiden de twee uit elkaar. In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen was de advocaat al onzichtbaar, deels vanwege de partijkoers.

Hiddema wilde niet weten van vergelijkingen tussen de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid, die Baudet bleef maken. “Als je het Jodenleed blijft relativeren, krijg je last met mij.” En van de suggestie dat er een pedonetwerk actief zou zijn van hooggeplaatste ambtenaren, iets waar FvD’er Gideon van Meijeren zich nogal over roert, wilde Hiddema ook niets horen. “Nonsens.”

Verschillende opvattingen

Toch brak Hiddema steeds niet: “Ik vind dat binnen onze partij ruimte moet zijn voor verschillende opvattingen. En ik spreek mij uit.” Hij bleef Baudet een ‘geinig jong’ vinden. Tot nu dus.

Het vertrek van het tweetal maakt de lange exodus binnen de partij compleet. Forum houdt nu nog één zetel in de Eerste Kamer over, die van Johan Dessing, terwijl het in 2019 met liefst twaalf man in de senaat kwam. Door afsplitsingen ontstonden eerder al de fracties Nanninga (7 zetels) en Otten (2 zetels), zoals in de Tweede Kamer ook al Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders twee maanden na de verkiezingen vertrokken vanwege een Tweede Wereldoorlog-vergelijking.

Maar het grootste verlies voor partijleider Baudet is toch wel dat opnieuw twee sterkhouders van het eerste uur afhaken. Hiddema wist niet alleen apolitieke aanhangers te trekken, maar mobiliseerde ook gewoon tienduizenden stemmen. En hij wist af en toe wat tegengas te geven aan Baudet. “Wat overblijft is jong spul waar geen kritisch geluid uit komt,” zegt een betrokkene.

Hoe dan ook betekent de breuk een einde van een tijdperk. Met het afscheid van Hiddema (als hij zich niet weer bedenkt) en Frentrop zijn de laatsten van de oorspronkelijke leden vertrokken. Baudet, vol van plannen van een ‘eigen zuil’ voor zijn partijleden, is dan nog de enige FvD’er van het allereerste uur.