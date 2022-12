Irene Schouten en Max Verstappen Sportvrouw en Sportman van het Jaar

Irene Schouten bij het Sportgala in AFAS live. Beeld ANP

Irene Schouten is op het Sportgala in Amsterdam gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. De 30-jarige schaatsster was afgelopen winter de onbetwiste koningin van de Olympische Winterspelen in Peking met drie gouden medailles en een bronzen plak.

Ze kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van haar collega-topsporters en de vakjury en ontving de bijbehorende Jaap Eden Award tijdens het gala uit handen van oud-voetballer Ruud Gullit.

Schouten is de opvolger van atlete Sifan Hassan, die dit jaar niet was genomineerd. Tweevoudig olympisch kampioene shorttrack Suzanne Schulting en wereldkampioene wielrennen Annemiek van Vleuten waren de andere genomineerden.

Max Verstappen

Verstappen prolongeerde dit jaar met overmacht zijn wereldtitel in de Formule 1. Waar hij vorig jaar nog zijn eerste wereldtitel pakte na een zenuwslopend duel met Lewis Hamilton tot aan het bittere einde, was Verstappen dit jaar van begin tot eind de beste in de hoogste raceklasse.

De 25-jarige coureur van Red Bull Racing verzamelde liefst 454 punten, waarmee hij Ferraricoureur Charles Leclerc (308) en zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez (305) ruim achter zich liet. Verstappen won 15 van de 22 races in dit kalenderjaar, waarmee hij het record van Michael Schumacher (13 in 2004) en Sebastian Vettel (13 in 2013) brak.

Stemmen

Verstappen had in de verkiezing op het Sportgala concurrentie van baanwielrenner Harrie Lavreysen en olympisch schaatskampioen Thomas Krol, die in Peking goud won op de 1000 meter. Sporters en coaches konden maandag en dinsdag stemmen. Hun stemmen telden voor 50 procent mee voor de uitslag, de andere 50 procent nam de vakjury voor zijn rekening.