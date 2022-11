Iran klaagt meer dan duizend demonstranten in Teheran aan

Een rouwende menigte in Saqez, de Koerdische geboortestad van Jina Mahsa Amini, die op 16 september overleed na haar arrestatie door de ‘religieuze politie’. Beeld ANP

Volgens de mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights (IHR) zijn bij de protesten inmiddels meer dan 300 mensen omgekomen, onder wie 41 kinderen, en duizenden mensen opgepakt. In Koerdische regio’s, waar de protesten ook begonnen, is de repressie het hevigst.

IHR maakt zich zorgen om hun lot, omdat ze zware straffen kunnen krijgen. Op zondag brachten 227 Iraanse parlementsleden een statement naar buiten waarin rechters worden opgeroepen om de demonstranten hard aan te pakken. Hoe dat er precies zou uitzien wordt niet duidelijk gemaakt, maar de demonstranten worden onder meer beschuldigd van ‘vijandschap tegen God’ en ‘corruptie op aarde’. Volgens IHR kunnen ze hiervoor de doodstraf krijgen. Dit jaar heeft Iran volgens de organisatie al 462 executies uitgevoerd.

Ook Human Rights Watch spreekt van duizenden arrestaties van demonstranten, advocaten, journalisten, artiesten en zeker 308 studenten en 44 kinderen. Volgens de organisatie zijn veel politieke gevangenen slachtoffer van marteling.

Jina Mahsa Amini

De protesten begonnen ruim zeven weken geleden nadat de 22-jarige Iraans-Koerdische Jina Mahsa Amini stierf in een politiebureau. Zij was hardhandig gearresteerd door de religieuze politie, omdat zij haar hoofddoek ‘te los’ droeg. Haar dood bracht een golf van protesten op gang, eerst voornamelijk in de Koerdische gebieden en inmiddels door heel Iran.

In heel het land gingen mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten, en ook voor het aftreden van het autoritaire regime. Op sociale media circuleren steeds meer beelden van Iraanse vrouwen die zonder hoofddoek over straat gaan.

De twee journalisten die het nieuws over Amini’s dood naar buiten brachten, Niloufar Hamedi en Elaheh Mohamadi, behoren ook tot de arrestanten.

