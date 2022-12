Iran executeert demonstrant (23) na schijnproces, ook anderen wacht doodstraf

Na de dood van Jina Mahsa Amini braken in Iran massale protesten tegen het regime uit. Beeld AFP

Shekari was volgens staatsmedia schuldig bevonden aan het verwonden van een veiligheidsmedewerker en het blokkeren van een straat in Teheran. De betoger had hoger beroep aangetekend, maar dat werd afgewezen. Volgens de regering zijn zeker elf betrokkenen bij de recente protesten ter dood veroordeeld.

Shekari werd berecht door het Revolutionair Hof, waar strafprocessen doorgaans achter gesloten deuren plaatsvinden. Amnesty International spreekt van schijnprocessen waarbij mensen geen eigen advocaat mogen kiezen, geen hebben en in sommige gevallen bekentenissen worden afgedwongen door marteling.

Minstens 450 doden

Na de dood van de Iraans-Koerdische Jina Mahsa Amini, die was opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen, braken in september massale protesten tegen het regime uit. De protestgolf vormt de grootste uitdaging in de geschiedenis van de Islamitische Republiek.

Het regime, onder leiding van ayatollah Ali Khamenei, probeert de protesten met geweld de kop in te drukken. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn al meer dan 450 betogers gedood en meer dan 18.000 mensen gearresteerd. Ook zouden er zo’n zestig leden van veiligheidstroepen zijn gedood. Volgens Amnesty lopen zeker 28 mensen het risico de doodstraf te krijgen, waaronder minderjarigen.

De strafprocessen zijn volgens mensenrechtenorganisaties bedoeld om angst te zaaien onder de bevolking. Die repressie lijkt juist meer protest aan te wakkeren. In alle Iraanse regio’s wordt inmiddels gedemonstreerd, en de afgelopen drie dagen vonden in het hele land stakingen plaats uit protest tegen het regime. Talloze winkels hielden hun deuren dicht en ook arbeiders gingen de straat op.

Verschrikkelijk nieuws. Vanmorgen is de eerste executie van een demonstrant uitgevoerd in Teheran. Mohsen Shekari, hij was pas 23. Opgehangen. Ter dood veroordeeld omdat hij voor zijn vrijheid opkwam. Net als iedereen op straat. Dit is de Islamitische Republiek Iran. pic.twitter.com/wSTkJt3LDA — Beri Shalmashi (@BeriShalmashi) 8 december 2022

