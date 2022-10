Iran arresteert negen buitenlanders, onder meer uit Nederland

In de Iraanse hoofdstad Teheran vonden recent protesten en rellen plaats. Beeld AFP

Behalve uit Nederland zouden de gearresteerden onder meer uit Italië, Duitsland, Polen, Frankrijk en Zweden afkomstig zijn. Het Iraanse ministerie van Inlichtingen laat in een verklaring weten dat de buitenlanders, wier identiteit niet is bekendgemaakt, werden aangehouden ‘tijdens de rellen of tijdens complotten op de achtergrond’, zo melden Iraanse media vrijdag.

De Nederlandse ambassade in Teheran heeft er bij de Iraanse autoriteiten op aangedrongen toegang te verlenen tot de Nederlander die in Iran zou zijn opgepakt. Maar Iran heeft hier nog niet op gereageerd, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade is dinsdag benaderd door iemand ‘die meldde dat zijn vriend is opgepakt in Iran’, laat het ministerie weten.

De Nederlandse vriend van de persoon die bij de ambassade aanklopte zit volgens hem al sinds 21 september vast. De Nederlandse ambassade in de Iraanse hoofdstad wil de arrestant ondersteunen en consulaire bijstand verlenen, maar een reactie van de Iraanse autoriteiten blijft uit. “Uiteraard blijven we druk op Iran uitoefenen, om alsnog toegang te krijgen,” zegt het ministerie in een reactie. “Dat doen we in Iran, en ook via de Iraanse ambassadeur in Nederland.”

Masha Amini

In Iran zijn protesten uitgebroken na het overlijden van een jonge vrouw die was opgepakt door de zedenpolitie. De autoriteiten hebben volgens staatsmedia in opdracht van president Ebrahim Raisi een onderzoek ingesteld naar de dood van de 22-jarige Mahsa Amini.

De politie grijpt vaak hard in. In amper twee weken tijd zijn volgens een mensenrechtengroep zeker 83 doden gevallen. Ook vrijdag waren er op verschillende plekken in Iran botsingen tussen demonstranten en de veiligheidsdiensten. In Zahedan, vlak bij de grens met Pakistan, werden actievoerders beschoten toen ze een politiebureau met stenen bekogelden, zo is te zien op videobeelden op sociale media. Staatsmedia melden dat agenten het vuur openden nadat ze zouden zijn aangevallen door gewapende mannen.

Wereldwijd zijn er protesten gehouden uit solidariteit met Iraanse vrouwen. Voor zaterdag zijn er demonstraties gepland in 77 steden.

