Iraanse journalisten werken vanuit Amsterdam: ‘Wat in Iran gebeurt, is groter dan ooit – revolutie’

Een groepje Iraanse journalisten doet als Radio Zamaneh vanuit Amsterdam verslag van de situatie in hun thuisland. Hoewel de lange arm van Teheran ver reikt, werken ze vastbesloten door. Ondanks al het leed stemmen de huidige protesten hen hoopvol. ‘Het gaat om vrijheid.’

“Hier is het!” Joris van Duijne staat boven aan de trap in een doorsnee Amsterdams bedrijfspand, aan een doorsnee Amsterdamse straat. Welke straat precies – dat moet geheim blijven, uit veiligheidsoverwegingen. “In algemene zin kan ik best iets over de bedreigingen zeggen,” zegt Van Duijne. “Daar is veel over geschreven, in algemene zin dus. Het komt voor dat mensen worden gebeld vanuit Iran. Ze horen: ik heb hier je broer, neem maar ontslag.”

Posters van een Iraanse verkiezingsavond uit 2013, een muur met Perzisch motief, de klok die de tijd in Teheran aangeeft (zamaneh is het Perzische woord voor tijd). In dit Amsterdamse bedrijfspand draait alles om Iran. Een hecht groepje Iraanse journalisten doet er zo goed mogelijk verslag van de situatie in hun vaderland. Hier zijn de journalisten met z’n zevenen, de andere twaalf redacteuren zitten in het buitenland. In Frankrijk, Canada en Duitsland. Ze zijn deel van de forse Iraanse diaspora.

Samen met ondersteunend (Nederlands) personeel vormen de journalisten Radio Zamaneh. Van Duijne, die er sinds 2014 werkt, is nu drie jaar zakelijk directeur. Zamaneh werd in 2006 opgericht met een subsidie van het Nederlandse ministerie voor Buitenlandse Zaken, na een voorstel van Tweede Kamerlid Farah Karimi (GroenLinks) en Hans van Baalen (VVD). Er kwamen een nieuwssite en een radiozender (die laatste is inmiddels uit de lucht).

Amsterdam als vrijplaats

In 2020 is de ondersteuning door Buitenlandse Zaken gestopt. Sindsdien is Radio Zamaneh afhankelijk van andere fondsen, vertelt de energieke Van Duijne. “We proberen meer een echt medium te worden, met advertenties. Het maakt ons onafhankelijker.”

Van Duijne zou wel graag zien dat Amsterdam zich opwerpt als vrijplaats voor uitgeweken media, zoals Den Haag zich profileert als stad van het recht. “Er zitten hier al veel uitgeweken mediaorganisaties. Ik mag ze niet allemaal noemen, maar denk bijvoorbeeld aan The Moscow Times. Het zou mooi zijn als de gemeente daar beleid op maakt. Amsterdam als baken van vrijheid.”

De ‘Groene Teheranner’ noemt Van Duijne Radio Zamaneh, vrij naar De Groene Amsterdammer. Hij wil maar zeggen: de nadruk ligt op achtergrondverhalen. Zeker rond de huidige, grootschalige protesten in Iran. Die begonnen in september na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini en houden nog altijd aan. “Als er op elke straathoek iets gebeurt, is het lastig een stap terug te doen en de zaak te bekijken: waar gaat dit over?”

“We zouden moeten concurreren met veel grotere media, BBC Persia bijvoorbeeld,” zegt Van Duijne. Voor dit kleine clubje journalisten is daar geen beginnen aan. Hoewel Zamaneh wel één belangrijk voordeel heeft, hoe cru het ook klinkt: de journalisten die er werken zijn vaak zelf gevlucht. Eerstegeneratiemigranten, met een uitgebreid netwerk in hun vaderland. Ze houden contact via Telegram, Twitter, Instagram, over de mail en via andere apps. Net welke niet is afgesloten.

Grotere nieuwsmedia werken vaak met in het Westen opgegroeide Iraniërs die over minder contacten beschikken, zegt Van Duijne. “We spreken familieleden van mensen die tijdens de protesten zijn gestorven. En krijgen overlijdensaktes toegestuurd. We kunnen echt in de casussen duiken.”

Een recent voorbeeld is dat van de zestienjarige Kumar Darfatdeh, die werd doodgeschoten door Iraanse ordetroepen. Radio Zamaneh sprak met zijn vader: “Mijn God, hij was onschuldig. Ze sparen niemand.”

De redactie van Radio Zamaneh. Tweede van links is zakelijk directeur Joris van Duijne. Vierde van rechts is Nasim Roshanaei, links van haar zit Iman Ganji. Beeld Ivo van der Bent

Vrienden de gevangenis in

Iman Ganji, plaatsvervangend hoofdredacteur van Radio Zamaneh en gepromoveerd filosoof, vindt het een beetje vervreemdend om vanuit Amsterdam verslag van de onrust in Iran te doen. “Er is een soort werkverdeling: onze vrienden in Iran hebben het zwaar, wij helpen. Dat is traumatiserend – zíj gaan de gevangenis in. Maar iedereen hier was ook politiek activist in Iran, we hebben allemaal te maken gehad met de veiligheidsdiensten. Het werk dat we daar deden, zetten we hier voort. De afstand is vervreemdend, maar zorgt ook dat we een vollediger beeld krijgen van wat er gebeurt dan als we daar zijn.”

Wat er nu gebeurt is volgens Ganji en Nasim Roshanaei, een van de andere journalisten van Radio Zamaneh, groter dan de protestgolven in 2009, 2017 of 2019. Door het hele land gaan mensen de straat op, uit alle lagen van de bevolking. Anders dan toen zijn er nu ook minderheidsgroepen – Koerden, Beloetsjen – bij betrokken. En ook de eisen zijn anders, groter: geen vraag om hervorming, zoals in 2009, maar oproep tot revolutie. Weg met de ayatollah.

De hoofddoek speelt zeker een rol in de protesten, maar is niet allesbepalend. “De hoofddoek is in Iran een symbool voor de onderdrukking van vrouwen,” zegt Roshanaei. “Iraanse vrouwen moeten een hoofddoek dragen. In de hitte, met 50 graden. Het moet. Maar de mensen in Iran willen niet dat de hoofddoek wordt verbannen: als iemand een hoofddoek wil dragen, mag dat. Je moet zelf kunnen kiezen. Het gaat om vrijheid.”

Honderden arrestaties

Gemakkelijk zal de strijd met het regime niet worden, ook daar zijn beide journalisten het over eens. Volgens het in Noorwegen gevestigde Iran Human Rights zijn zeker 326 demonstranten gedood, onder wie 43 kinderen en 25 vrouwen.

Deze week werden voor het eerst demonstranten van de huidige protestgolf ter dood veroordeeld. Pure intimidatie, zeggen Ganji en Roshanaei. “Maar mensen zijn dapper,” zegt Roshanaei. “Ze blijven protesteren, elke dag opnieuw. Zo mooi. Het regime kan niet oneindig onderdrukken. Hun gevangenissen hebben niet oneindig ruimte.”

Wie gaat winnen, valt onmogelijk te zeggen – al zijn Ganji en Roshanaei hoopvol. Ze verwachten dat de demonstraties niet dagelijks zullen aanhouden, maar op belangrijke data zullen oplaaien. Voor deze week zijn protesten aangekondigd, dinsdag was het precies drie jaar geleden dat wijdverspreide protesten uitbraken die toen door het regime keihard werden neergeslagen. Ganji: “Anders is het niet vol te houden.”