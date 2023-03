Iraanse activist Masih Alinejad krijgt Amsterdamspeld van burgemeester Halsema

De Balie Femke Halsema en Masih Alinejad Beeld De Balie

De Amsterdamspeld, een onderscheiding voor mensen die zich op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor Amsterdam, of een unieke prestatie hebben verricht, wordt meestal niet verleend aan mensen buiten Nederland. Dat zei Halsema tegen Alinejad, die deze week in Amsterdam is en ook de Tweede Kamer en premier Mark Rutte bezocht. “Maar voor u maken we graag een uitzondering.”

Alinejad ontvluchtte in 2009 Iran, waar ze als journalist werkzaam was en zich al vanaf jonge leeftijd verzette tegen de discriminatie van vrouwen. Ze woont sindsdien in de Verenigde Staten, waar ze haar activisme voortzet. Zo roept ze via haar sociale media Iraanse vrouwen op om foto’s en video’s van zichzelf zonder hoofddoek te posten.

In 2021 verijdelde de FBI een poging van de Iraanse geheime dienst om haar te ontvoeren. Sindsdien wordt ze beveiligd, ook in Amsterdam. “We weten allemaal waarom ze haar iets aan willen doen,” zei burgmeester Halsema hierover. “Als ik de leider van een op angst gebaseerd regime was, zou ik ook de meest moedige mensen het zwijgen willen opleggen.”

Protestbeweging

Halsema noemde Alinejad ‘een van de krachtigste woordvoerders’ van de huidige protestbeweging in Iran. Sinds september 2022 gaan Iraniërs de straat op om te demonstreren tegen het regime. Aanleiding was de dood van de Iraans-Koerdische Mahsa Jina Amini, die stierf na een hardhandige arrestatie door de religieuze politie. Sindsdien zijn duizenden demonstranten gearresteerd en honderden anderen gedood.

Alinejad deelt op haar sociale media beelden van de demonstraties en de repressie met haar miljoenen volgers. Ze sprak meerdere wereldleiders, die ze opriep om extra druk op Iran te zetten, bijvoorbeeld door middel van sancties, het uitzetten van diplomaten en het sluiten van ambassades.

In haar speech grapte burgemeester Halsema dat ze hoopt Alinejad en haar man te kunnen overhalen om in Amsterdam te blijven, ‘zodat ze de jonge mensen in Amsterdam kan inspireren met haar vrije geest, haar moed en haar vastberadenheid om te strijden voor vrouwenrechten’.

Maar haar grootste wens, zei Halsema, is dat Alinejad haar ouders weer kan terugzien in een vrij en democratisch Iran. “Waar jongens en meisjes samen kunnen spelen. Waar jongeren kunnen dansen en muziek maken. Waar vrouwen hun haar kunnen laten zien, of er vrijwillig voor kunnen kiezen om de hoofddoek te dragen.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: