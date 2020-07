iPhone-gebruikers klagen massaal over crashende apps

Beeld REUTERS

Op Twitter zijn massaal meldingen te zien van gebruikers die klagen dat hun Spotify-app op iOS niet meer wil starten, maar gebruikers melden ook problemen met Flitsmeister, Waze, Pinterest, Tinder en Call of Duty Mobile. Spotify zelf meldde op Twitter het probleem te onderzoeken. Ook de app van Het Parool lijkt problemen te ondervinden van de storing.

Ontwikkelaars van de apps melden dat de apps crashen door een fout in de software die ontwikkelaars gebruiken om sociale medium Facebook te integreren in hun app, de zogenaamde ‘software development kit’ van dat bedrijf. Ze verzoeken het sociale netwerk om eventuele veranderingen in de code zo snel mogelijk terug te draaien.

Facebook onderzoekt deze meldingen. Spotify laat onafhankelijk daarvan aan gebruikers weten ook onderzoek te doen naar de oorzaak van de crashende app.