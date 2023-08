Inzameling van plastic flesjes is een fiasco omdat ‘overheid en bedrijfsleven hun best niet doen’

De inzameling van statiegeldflesjes loopt voor geen meter. Inleveren blijkt voor veel mensen te veel gedoe, want er zijn weinig automaten en de beloning is laag. Dat was allemaal te voorzien, maar het kabinet bleef doof voor waarschuwingen en gaf het bedrijfsleven de sleutels in handen.

Stientje van Velthoven, staatssecretaris van Milieu voor D66, is in 2019 vol vertrouwen. Na jaren soebatten is er eindelijk een wet die het bedrijfsleven verplicht kleine plastic flesjes in te zamelen.

De invoering van statiegeld, die uiteindelijk halverwege 2021 zijn beslag krijgt, zorgt ‘linksom of rechtsom’ voor recycling van 90 procent van de flesjes, stelt ze. Om die norm te halen gaan bedrijven ‘een fijnmazig netwerk’ van inzamelpunten opzetten. En als dat niet gebeurt, zal de inspectie ze ertoe dwingen.

Vier jaar later blijkt van al die goede bedoelingen nog weinig terecht gekomen. Uit het jaarverslag van het Afvalfonds Verpakkingen, vorige week gepresenteerd, blijkt dat de norm van 90 procent bij lange na niet gehaald wordt. Slechts 58 procent van de kleine flesjes kwam in 2022 in een inzamelautomaat terecht. Een wanprestatie, volgens milieuorganisaties.

Miljoen

Dagelijks verdwijnen ruim een miljoen statiegeldflesjes in het reguliere afval of in de natuur. Het gevolg: onnodige milieuschade, minder recycling en een valse start voor het statiegeldsysteem. De cijfers doen het ergste vrezen voor de resultaten bij de inzameling van blikjes, waarop sinds 1 april van dit jaar ook statiegeld wordt geheven.

Hoe kon het zover komen? Waar is dat beloofde ‘fijnmazige’ inzamelnetwerk? En waarom greep de inspectie niet eerder in?

Om dat te begrijpen, is het moment waarop Van Velthoven de statiegeldregels aankondigt een cruciaal startpunt. Dat ze een wet presenteert is al een hele prestatie. Daartoe worden al twintig jaar pogingen ondernomen, maar het bedrijfsleven komt er telkens weer onderuit. De ondernemingen vrezen extra kosten, en vinden dat mensen vooral zelf hun rommel moeten opruimen.

Best haalbare compromis

De maatschappelijke druk houdt aan, en in 2019 zwicht het kabinet. Dat gaat bepaald niet vanzelf.

Vooral de VVD stribbelt tegen, zegt een direct betrokkene. De liberalen gaan alleen akkoord als het bedrijfsleven, van oudsher fel gekant tegen statiegeld, het stelsel mag vormgeven. Het wetsvoorstel dat Van Velthoven presenteert, kan gezien worden als het best haalbare compromis.

Er is ook dan al volop kritiek. Critici wijzen bijvoorbeeld op het statiegeldbedrag van 15 cent. Om mensen te stimuleren hun flesje in te leveren is minstens 25 cent nodig, stelt milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux (RNB).

In Nederland werd op grote plastic flessen tot 2001 zelfs 1 gulden (45 eurocent) geheven. Dat bleek zeer succesvol. Het kabinet weet dat een hoger statiegeld meer garanties biedt, maar blijft toch bij 15 cent.

Een ander belangrijk pijnpunt: de nieuwe wet legt aan verkooppunten zoals winkels, kiosken en benzinestations géén verplichting op om flesjes weer in te nemen. Zeer onverstandig, vinden onder meer gemeenten en de Consumentenbond.

RNB ontdekt zelfs dat de zogenaamde ‘innameplicht’ wel in een oudere versie van de wet stond, maar in de nieuwe opzet is verdwenen. “Met deze conceptregelgeving wordt opvallend weinig geregeld,” waarschuwt RNB. “De opzet wijkt sterk af van succesvolle statiegeldsystemen in het buitenland, waarmee al uitgebreide ervaring is opgedaan.”

Beetje raar

In bijvoorbeeld Duitsland en Noorwegen wordt met een innameplicht een inzamelresultaat van meer dan 90 procent gehaald. In de Tweede Kamer noemt toenmalig SP-Kamerlid Cem Laçin de keuze om in Nederland geen verplichting in te voeren daarom ‘een beetje raar’. Hij krijgt steun van partijen uit zowel de oppositie (GroenLinks, Partij voor de Dieren) als de coalitie (CDA, ChristenUnie).

Het kabinet toont zich echter onvermurwbaar. Van Velthoven stelt dat met zo’n innameplicht per verkoper geen enkele partij verantwoordelijk is voor het systeem als geheel, en dat die geen garantie geeft op een landelijk dekkend netwerk.

Wat ook doorschemert: het bedrijfsleven wil er simpelweg niet aan. ‘De kosten en verantwoordelijkheden zouden dan volledig bij de verkooppunten komen te liggen,’ schrijft de staatssecretaris. ‘Dit vormde een belangrijke reden waarom veel ondernemers geen voorstander waren van een statiegeldsysteem.’

Meer inzamelpunten

Van Velthoven maakt – in plaats van de verkopers – producenten, zoals Coca-Cola en Heineken, verantwoordelijk voor het behalen van de doelstelling van 90 procent. Zij moeten via het Afvalfonds Verpakkingen, waarin ze met onder meer supermarkten verenigd zijn, zorgen voor genoeg inzamelpunten.

Diverse Kamerleden vragen zich af of dat wel handig is: producenten hebben amper fysieke locaties. Het kabinet toont zich doof voor de zorgen en schrijft dat het ‘aannemelijk’ is dat er ook inzamelpunten komen bij ‘treinstations, cateringlocaties, winkel- en stadscentra en benzinestations’.

Vier jaar later zijn op de meeste van de genoemde plekken geen of amper inzamelpunten geplaatst. In stadscentra niet, bij tankstations niet. Van de ongeveer 400 treinstations – typisch een plek waar veel drankjes uit blik worden geconsumeerd – hebben slechts vijf een inzamelautomaat, bevestigt een woordvoerder van de NS. “Op de grootste stations. Dat is op ons eigen initiatief gebeurd. Het Afvalfonds heeft daar niet expliciet om gevraagd. Of het er meer gaan worden, bepalen we zelf.”

Automaten aangepast

De indruk die ontstaat, is dat het bedrijfsleven weinig doet om het nieuwe statiegeldsysteem succesvol te maken. Er gebeurt natuurlijk wel wat: de automaten in de supermarkten zijn aangepast, zodat ze ook geschikt zijn voor kleine flesjes en blikjes.

Ook zijn er campagnes geweest om mensen op de nieuwe regels te wijzen – het Afvalfonds stelt dat het tijd kost voor consumenten om hun gedrag aan te passen.

Daarnaast kwamen er speciale inzamelbakken bij bijvoorbeeld sportclubs en bioscopen. Het statiegeld daarvan gaat naar het goede doel.

Dat klinkt sympathiek, zegt Rob Buurman, directeur van RNB. “Maar er zijn amper extra punten gekomen waar je ook echt geld terugkrijgt. Uiteindelijk ondermijnt dat de werking van het systeem. De prikkel om in te leveren ontbreekt op veel plekken.”

De cijfers geven hem gelijk. Een inzamelcijfer van slechts 58 procent laat zien dat het systeem nu niet goed werkt. Of de resultaten bij de blikjes beter zijn, is onbekend: de eerste officiële cijfers komen pas over een jaar.

Het bedrijfsleven lijkt ondertussen niet onder de indruk van mogelijke sancties van de inspectie, in 2019 door het kabinet nog gepresenteerd als stok achter de deur bij slechte resultaten. Het Afvalfonds beloofde vorige week weliswaar meer inleverpunten, maar concreet werden die beloftes niet.

Als klap op de vuurpijl blijft het statiegeld dat klanten niet terugeisen bij datzelfde fonds, volgens een berekening ging het in 2022 om liefst 84 miljoen euro. Hoe dat geld besteed wordt, is voor buitenstaanders onduidelijk.

Maatregelen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelde vorige week dat het op maatregelen tegen het bedrijfsleven broedt en dat het daarbij alle opties openhoudt. Ook een stevige last onder dwangsom: een geldbedrag dat het Afvalfonds zou moeten betalen, zolang het de norm van 90 procent niet haalt.

Het valt echter te betwijfelen hoe sterk de inspectie staat. In 2020 waarschuwde de ILT het kabinet nota bene dat de manier waarop de statiegeldwet is vormgegeven ‘te wensen overlaat’ en dat die het ‘bemoeilijkt’ om effectieve maatregelen, zoals een last onder dwangsom, op te leggen.

Uit een eerdere juridische uitspraak blijkt namelijk dat het Afvalfonds niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor het behalen van de norm van 90 procent, omdat het afhankelijk is van de prestaties van andere partijen in de keten.

Herhaaldelijk gewaarschuwd

Met de in 2020 geuite zorgen is door het kabinet weinig gedaan, blijkt uit antwoorden van de ILT. “Als we de regelgeving vandaag opnieuw zouden toetsen, zouden we een vergelijkbare conclusie trekken.” Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verwijst naar de ILT.

Wat onder aan de streep overblijft: een wet die voorlopig zijn doel mist, en waarvan het sterk de vraag is of dat doel überhaupt afdwingbaar is. Het kabinet is herhaaldelijk gewaarschuwd voor dat scenario, maar daar lijkt weinig mee gebeurd. In de woorden van milieu-advocaat Rogier Hörchner: het is een wet die ‘charmant lijkt vanwege de eenvoud’, maar in de praktijk ‘zeer problematisch’ is.

Bij Recycling Netwerk Benelux zien ze het met lede ogen aan. “Uit onderzoek blijkt keer op keer dat statiegeld onder de bevolking veruit de populairste milieumaatregel is. Mensen vinden het duidelijk, eerlijk en makkelijk. Waar we bang voor zijn, is dat het draagvlak voor statiegeld door deze discussie minder wordt, omdat de overheid geen goede wetgeving maakt en het bedrijfsleven zijn best niet doet. Dat is echt doodzonde.”