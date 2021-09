Inzamelactie vol straattaal: ‘Drop je knife, doe wat met je life’

Burgemeester Femke Halsema bezoekt een locatie waar een steekpartij plaatsvond. Beeld ANP

‘Drop je knife en doe wat met je life’, is een van de slogans waarmee het ministerie van Justitie en Veiligheid jongeren waarschuwt voor de gevaren van wapenbezit. Met een mes op zak kan een ruzie namelijk zomaar uitlopen op een steekpartij. Jongeren worden ook gewezen op de gevolgen als ze gepakt worden: ‘Een boete of celstraf is echt niet nice.’ In 2019 was bij 9 procent van de gevallen van (poging tot) moord en doodslag een minderjarige betrokken.

Aan de campagne doen ruim tweehonderd gemeenten mee, waaronder Amsterdam. De hoofdstad is één van de gemeenten waar, naast steekwapens, ook vuurwapens ingeleverd mogen worden tijdens de inzamelweek van 11 tot 17 oktober. Ook bureau Halt is bij de actie betrokken.

Over het aantal jongeren met messen op zak in Amsterdam of landelijk zijn weinig harde cijfers, maar de politie waarschuwt al langer dat messengeweld in opkomst is. Begin deze maand is een controversiële proef ingegaan met preventief fouilleren in Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema ging hiertoe over na vele geweldsincidenten, hoofdzakelijk met messen, onder jonge jongens.

Bij ‘Amsterdam Ontwapent’, een inleveractie in november vorig jaar, ontving de politie in totaal 336 wapens, waaronder vuurwapens, stroomstootwapens en zwaarden.

Landelijk wil de regering ook messenbezit tegengaan door de verkoop aan jongeren te verbieden. Hiervoor is op het moment een wetsvoorstel voor in de maak.