Inwoners Noord hebben nog geen uitzicht op versneld herstel geluidsschermen langs A10

Een deel van de 4,5 meter hoge geluidsschermen langs de A10-Noord is de afgelopen jaren tijdens stormen beschadigd geraakt. Rijkswaterstaat heeft de hoogte van de beschadigde geluidswal langs het traject teruggebracht tot 3 meter, omdat de kans bestond dat een deel van de schermen bij een volgende storm los zou raken. De beschadigde schermen waren een gevaar voor weggebruikers.

Het direct vervangen van de geluidsschermen is volgens Rijkswaterstaat geen optie, omdat ze zijn opgenomen in een ‘ grote vervangingsronde’ die nog aanbesteed moet worden. Verwachting is dat de klus pas in 2025 geklaard zal zijn.

Weinig vooruitgang

Hoewel wethouder Van der Horst zegt al ‘lange tijd met Rijkswaterstaat in gesprek te zijn’ om te vragen de overlast voor de omwonenden van de A10 in Noord zo veel mogelijk te beperken’, ziet ze wel dat er weinig schot in de zaak zit. “Het is logisch dat kapotte schermen worden verwijderd, maar ik wil wel voorkomen dat de omwonenden dan 2,5 jaar zonder vervangende maatregelen achterblijven.”

Buurtbewoner Liesbeth, die niet met haar achternaam in de krant wil, zegt het gevoel te hebben dat Noorderlingen worden opgescheept met het slechte beleid van Rijkswaterstaat. “De geluidsoverlast is toegenomen en ook heb ik meer last van fijnstof,” zegt ze. “Dat komt echt doordat de schermen nu lager zijn. ’s Nachts hoor je meer, dus kan ik niet met het raam open slapen. En ook rond het huis heb je meer last van het verkeerslawaai.”

Het gaat om de gedeelten tussen de Zuideindebrug en afrit S117, Kadoelenbrug tot tankstation Kadoelen, Banne van Achtersteven tot de Noordhollandschkanaalbrug en afrit S116 tot de Beemsterstraatbrug. Inwoners van stadsdeel Noord zeggen sinds de verlaging van de geluidsschermen meer geluidsoverlast te ervaren. Rijkswaterstaat voert daarom ook een geluidsonderzoek uit, maar verwacht de resultaten daarvan niet voor het eind van het jaar te presenteren.

“Het is een geluidsonderzoek op woningniveau,” zegt een woordvoerder. “Het is een traject van 3,5 kilometer en op die schaal hebben we dat niet eerder meegemaakt.”

Het onderzoek vindt plaats op basis van een model. “Geluidsonderzoeken ter plekke laten nooit de precieze waarde zien,” zegt de woordvoerder.

Snelheidsverlaging

Een optie die op tafel ligt om de geluidsoverlast te verminderen is het verlagen van de maximumsnelheid op de A10-Noord van 100 naar 80 kilometer per uur, maar die beslissing moet minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) nemen. Wethouder van der Horst wil daar niet op wachten. “Ik hoop dat Rijkswaterstaat tot die tijd de eerder toegezegde 80 km-zone instelt, zodat de overlast enigszins wordt beperkt.”

Rijkswaterstaat ontkent overigens dat die maatregel is toegezegd.

Yassmine el Ksaihi, bestuurder van stadsdeel Noord, zegt dat er langs de A10 in Noord ‘veel mensen wonen die niet allemaal even mondig zijn’. “Helaas ook vaak in slecht geïsoleerde woningen. Ik vind het onacceptabel dat bewoners nu al ruim een maand geluidsoverlast ervaren. Ik ga ervan uit dat Rijkswaterstaat dit serieus neemt en hoop dat zij zeer snel met een passende oplossing komt.”

Rijkswaterstaat zegt ‘goed contact’ te hebben met de gemeente op allerlei niveaus en ook met bewoners en bewonersgroepen. “De omgevingsmanager heeft contact met die mensen en we weten hoe ze erover denken.”

Aantal klachten groeit

Bijeenkomsten van omwonenden die voor september gepland stonden, zijn niet doorgegaan omdat nog wordt gewacht op het besluit van de minister. “Dan kunnen we het gesprek aangaan,” aldus de woordvoerder, die zegt te beseffen dat het geen leuke gesprekken worden nu het aantal meldingen van geluidsoverlast blijft oplopen.

Dat de geluidsschermen eerder dan in 2025 worden vervangen, is vooralsnog geen optie. “We doorlopen alle procedures al zo snel als mogelijk, maar sneller gaat helaas niet. Er moeten aanbestedingen worden gestart en het gaat om een groot bedrag. Hoe graag we het ook willen, sneller is helaas niet mogelijk.”

