Invoering megawet voor ontwikkeling Nederland op de lange baan

Beeld ANP

Met deze enorme wet wil de overheid talloze regels voor de ontwikkeling van Nederland vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Het voorstel, dat al door het parlement is, zou ingaan op 1 januari 2021.

Maar woensdagavond schrijft de minister aan de Tweede Kamer: “De samenloop van de grote inzet die nodig is om de Omgevingswet te implementeren en het coronavirus maakt dat ik nu een duidelijk signaal wil geven om niet vast te houden aan de voorgenomen invoeringsdatum.”



Van Veldhoven wil dat overheden, zoals gemeenten, zich nu eerst kunnen richten op wat volgens haar het belangrijkste is: het bestrijden van corona. “Na overleg met de bestuurlijke partners zal ik u meer inzicht verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum.”

Problemen

Overigens zijn er ook andere problemen die de invoering van de Omgevingswet teisteren. Zo moeten ‘nog flink wat stappen worden gezet’ om het digitale loket op orde te krijgen waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat straks de regels zijn. Het is het zoveelste ICT-debacle bij een overheidsproject. Ook de aankoop van lokale software heeft nogal wat voeten in aarde, zo blijkt.



De minister stelt wel: “Daarbij hecht ik eraan te benadrukken, dat het niet gaat over de vraag óf het stelsel inwerking treedt, maar wanneer. Ik zie nog steeds grote bereidheid in het land bij alle partners om de Omgevingswet in te voeren.”