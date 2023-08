Investeerder van Fiatfamilie Agnelli koopt belang in Philips, bedrijf op kop in AEX

Investeerder Exor heeft zich voor 2,6 miljard euro ingekocht bij Philips. Beeld REUTERS

Exor zegt zich op deze manier nadrukkelijker te willen mengen in de gezondheidstechnologische sector. Volgens Exor, ook de grootste aandeelhouder van sportwagenfabrikant Ferrari, zijn er voorlopig geen plannen om het belang uit te bouwen. In ruil voor de langetermijninvestering mag Exor één lid leveren aan de raad van commissarissen van Philips.

De investeerder, die in totaal voor 33 miljard euro aan investeringen beheert, zegt de nieuwe focus van Philips op gezondheidstechnologie volledig te ondersteunen. “De nieuwe richting die Philips de afgelopen jaren is ingeslagen, heeft een bedrijf gecreëerd dat twee gebieden – gezondheidszorg en technologie – combineert waar wij heel erg achter staan,” zegt topman John Elkann. Vorig jaar investeerde Exor al 1 miljard euro in ondernemingen in de gezondheidszorg.

Feike Sijbesma, voorzitter van de raad van commissarissen van Philips, zegt dat Exor ‘een bewezen staat van dienst en een duidelijke strategie heeft om te groeien in de gezondheidszorg en technologie’. Hij zegt dat het bedrijf goed gaat luisteren naar de ideeën van Exor, maar benadrukt ook dat de investeerder al het vertrouwen heeft uitgesproken in de koers en de leiding van Philips.

Problemen met apparaten

Volgens Philips nam Exor eind vorig jaar het initiatief voor de grote investering, waarna de overeenkomst vorig weekend helemaal is rondgekomen en de laatste aandelen zijn aangeschaft. Sijbesma laat weten ‘altijd blij te zijn’ met een betrouwbare investeerder voor de lange termijn. Dat kan rust geven in een tijd waarin Philips wordt geplaagd door een grote reorganisatie en aanhoudende problemen met de slaapapneukwestie. Philips is mede daardoor de afgelopen twee jaar de helft minder waard geworden op de beurs.

Philips heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijker toegelegd op technologie in de gezondheidszorg. Grote divisies, zoals de lichttak, werden verkocht of op eigen benen gezet. Sinds twee jaar heeft het bedrijf uit Eindhoven problemen met zijn apparaten voor slaapapneupatiënten. Philips moest wereldwijd miljoenen apparaten terugroepen, omdat het geluiddempende schuim kon afbrokkelen. Die problemen hebben veel geld gekost.

Philips op kop in AEX

Philips was maandag veruit de grootste stijger in de AEX-index op het Damrak. Het zorgtechnologiebedrijf profiteerde van het nieuws dat Exor voor 2,6 miljard euro een belang van 15 procent heeft genomen in Philips. Exor, dat net als Philips onderdeel uitmaakt van de AEX-index, wordt daarmee de grootste aandeelhouder van het Eindhovense bedrijf. Het aandeel Philips won ruim 5 procent.