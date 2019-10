Inval bij veehandelaar voor fraude met keurmerk 'Beter Leven’

Beeld Getty Images

Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben woensdag onderzoek gedaan bij het bedrijf en administratie in beslag genomen. Specifiek draait de verdenking om het vervalsen van certificaten waarop staat hoelang levende dieren op transport zijn geweest.

Om twee sterren van het keurmerk van de Dierenbescherming te krijgen, moet een bedrijf aantonen dat de reistijd onder de 10,5 uur is gebleven. “Wij kregen van een controleur bericht dat de afstand die was afgelegd onmogelijk kon kloppen met de aangegeven reistijd,” legt een woordvoerder van het keurmerk uit.

De NVWA verdenkt de handelaar ervan dat hij soms twee certificaten levert aan veehouders voor wie hij dieren importeert: het echte certificaat én een vervalst exemplaar waarop een reistijd staat die onder de limiet van het keurmerk blijft. Komt de NVWA controleren, dan laat de veehouder het originele document zien. Aan controleurs van het keurmerk tonen ze de vervalste versie.

Ondermijnd vertrouwen

“Deze vorm van fraude ondermijnt het consumentenvertrouwen in eerlijk eten en er is sprake van oneerlijke concurrentie,” aldus de NVWA. Vooralsnog zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt nog. Of het zich ook zal toespitsen op betrokken veehouders kan een woordvoerder nog niet zeggen. “Dat is op dit moment niet helder.” Hij zegt geen eerdere gevallen van fraude met het Beter Leven-keurmerk te kennen.

Om herhaling te voorkomen, heeft de NVWA controleurs van het keurmerk rechtstreeks toegang gegeven tot het Europese controlesysteem. Voortaan kunnen ze zelf in dat computersysteem de originele documenten inzien. Controleurs van het keurmerk gaan de komende tijd certificaten van het afgelopen jaar opnieuw beoordelen, zegt de woordvoerster. “We vinden de zaak heel vervelend, maar zijn blij dat de NVWA het serieus aanpakt.”