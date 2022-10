Intocht sinterklaas in Amsterdam 2022: dit moet je weten

De intocht van Sinterklaas, vorig jaar, langs de Brouwersgracht en Herengracht. Beeld Dingena Mol

Op zondag 13 november is het zover: dan doet de goedheiligman na twee jaar van ‘alternatieve’ sinterklaasintochten de hoofdstad weer in volle glorie aan.

Intocht te water in Amsterdam

De sint vaart voor de intocht net als voorgaande jaren rond 10.00 uur Amsterdam binnen vanuit Spanje. Vanaf de richting van de Spaklerweg vaart de stoomboot, in het gezelschap van wel vierhonderd pieten, via de Amstel de stad in. Bij de Hermitage neemt de boot een afslag en wordt het rondje over de Herengracht, Leidsegracht en Prinsengracht ingezet, een route die vorig jaar voor het eerst werd gevaren.

Weer terug op de Amstel zet het stoomschip koers naar de Stopera, waar de goedheiligman om 12.25 uur zal worden ontvangen door burgemeester Halsema en de kinderburgemeester. Na een welkomstwoord overhandigt het burgemeestersduo de sint de Amsterdamse stadssleutel.

Route te paard van sinterklaas

Na een korte pauze – zo’n oude man heeft soms wat rust nodig – vervolgt sinterklaas zijn intocht in Amsterdam traditiegetrouw te paard. De stoet van praalwagens is een kilometer lang en daarmee de grootste sinterklaasintocht van het land. Om 13.35 uur rijdt de sint vanaf het Waterlooplein via de Blauwbrug, het Rembrandtplein, de Utrechtsestraat, het Frederiksplein en het Weteringcircuit naar het eindpunt van de dag, waar hij volgens planning om 14.40 uur arriveert: het Leidseplein. Daar vindt een feestelijke bordesscène plaats, na zeven jaar weer eens deel van het programma.

Stichting Sint verwacht minstens 300.000 bezoekers

Stichting Sint in Amsterdam verwacht tussen de 300.000 en 350.000 bezoekers. Verdere details, bijvoorbeeld welke wegen op de 13de november zullen worden afgesloten, worden binnenkort bekendgemaakt. Ook tram- en busverkeer zal te maken krijgen met omleidingen. Kom dus vooral te voet, op de fiets of met de metro, adviseert de organisatie.

