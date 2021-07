Internetcriminelen profiteren van woningnood, politie waarschuwt voor nepverhuursites

Huizen staan te huur in Rotterdam Beeld robin utrecht

Bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) kwamen de afgelopen maanden 150 aangiften binnen van mensen die waren opgelicht, vertelt Gijs van der Linden, teamleider LMIO. Ze betaalden de verhuursite een inschrijvingsbedrag van tussen de 20 en 50 euro. “Op zo’n site staan allerlei zeer aantrekkelijk geprijsde huurwoningen, met name in grote steden als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Die blijken dan echter niet te bestaan.”

Bij klachtenloket ConsuWijzer van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat het om driehonderd meldingen. De politie spreekt na onderzoek van het topje van de ijsberg. “We vonden bankrekeningen met wel zesduizend transacties daarop,” vertelt Van der Linden. “De oplichting is vaak dus enorm lucratief.’’ Dat de meeste mensen nooit aangifte doen, komt waarschijnlijk doordat zij dat de moeite niet vinden, aldus de politie. “Het betreft namelijk relatief kleine bedragen.’’

Gemanipuleerd

In tegenstelling tot phishing, waarbij criminelen mensen benaderen met e-mails, apps of sociale media, werkt woonoplichting doorgaans omgekeerd. “Online oplichters weten dat veel Nederlanders naar woonruimte zoeken. Ze hoeven dus alleen maar een nepverhuursite in de lucht te brengen.’’ De foto’s op deze site worden van bonafide makelaarssites geplukt, meestal zonder dat deze dat door hebben. “Soms kunnen mensen erachter komen door met Google Image te zoeken. Soms worden foto’s echter gemanipuleerd, zodat ze niet meer zijn terug te vinden.’’

Cybercriminelen hebben de woningnood ontdekt als verdienmodel. Beeld ANP XTRA

Dat de politie en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nu aan de bel trekken, komt mede doordat nieuwe studenten weer massaal naar woonruimte gaan zoeken. “Wij willen hen daarom waarschuwen op te letten.’’ De politie adviseert om het gezonde verstand te gebruiken. “Het aanbod op zulke nepverhuursites is vaak te mooi en gunstig geprijsd om waar te zijn,” stelt Van der Linden. “Een appartement op een A-locatie voor 600 of 700 euro kan niet. Verdiep je dus een beetje in de woningmarkt.’’

Uit de lucht halen

Dankzij grondig onderzoek heeft de politie inmiddels goed zicht op de daders. “Het gaat om Nederlandse online oplichters,” zegt Van der Linden. Er zijn nog geen arrestaties verricht. “Onze eerste prioriteit is om malafide sites zo snel mogelijk uit de lucht te halen en zo consumenten te beschermen.’’ Dat doet de politie door een onderbouwd verzoek te sturen naar de webhosting maatschappij waar de nepsite op is geregistreerd. “In zeven van de tien gevallen wordt dat verzoek ingewilligd en gaat de site offline.’’

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), die samen met de politie optrekt, is intussen een eigen onderzoek gestart, zegt directeur Consumenten Edwin van Houten. Hij wijst erop dat de malafide verhuursites verschillen in karakter. Bij een deel is er sprake van pure fraude, maar misleiding komt ook voor: in dat geval bestaan de geadverteerde woningen wel degelijk, alleen wordt de beloofde dienst niet geleverd.

Van Houten: “Consumenten wordt beloofd dat zij met een betaald abonnement op zo’n website toegang krijgen tot een breed en uniek woningaanbod. In de praktijk blijkt vervolgens dat de woningen niet beschikbaar zijn. Naar de bedrijven achter deze websites doen wij onderzoek.’’

De ACM adviseert woningzoekenden zich in te schrijven bij een verhuurmakelaar. “Deze publiceert zijn aanbod vaak gratis, regelt bezichtigingen en bemiddelt tussen huurder en verhuurder.” Op ConsuWijzer.nl staat meer informatie en zijn tips te vinden.

Gedupeerde Julian: ‘Ik bleek voor de gek gehouden’ Julian (zijn volledige naam is bij de redactie bekend) woonde vorig jaar nog bij zijn ouders, maar zocht woonruimte in Den Bosch, waar hij studeerde. “Bij het zoeken kwam ik via Facebook terecht op verhuursite Monzaa.nl. Ik moest 15 tot 20 euro betalen om in aanmerking te komen voor woonruimte en heb me ingeschreven. Toen ik vervolgens reageerde op appartementen, kreeg ik geen enkele reactie.” Julian kreeg een raar gevoel en ging op onderzoek uit. “Al snel ontdekte ik dat het niet klopte. Zo trof ik bij appartementen in verschillende steden dezelfde foto's aan. Ik bleek voor de gek gehouden.”



Heel gek was het niet dat hij aanvankelijk geen argwaan koesterde. “Hoewel zeker niet de hoofdprijs werd gevraagd, was de aangeboden woonruimte ook niet spotgoedkoop. Mijn broer woont in Den Bosch, ik ken de markt en het aanbod daar een beetje.” Uiteindelijk stuurde Julian een e-mail naar het contactadres op de malafide site, waarbij hij met politieaangifte dreigde als er geen opheldering kwam. “Toen kreeg ik ineens een reactie: als ik mijn aangifte zou intrekken dan kreeg ik mijn geld teruggestort. Ik zei dat ik dat zou doen en kreeg inderdaad het bedrag terug.” Een leugentje om bestwil, want de aangifte zette hij door. “Voor mij was het een principekwestie, het ging me niet om het geld. Ik wil voorkomen dat dit meer mensen overkomt.” Uiteindelijk ondernam de politie inderdaad actie en haalde Monzaa.nl uit de lucht. “Ik ben blij dat de politie actie heeft ondernomen, ik had niet verwacht dat ik nog wat zou horen.” Tegelijkertijd maakt Julian zich weinig illusies. “Die oplichters gaan op een ander platform gewoon verder.” Inmiddels is zijn zoektocht naar woonruimte voorbij. “Ik ben ingetrokken bij mijn vriendin, zij heeft een eigen huis.”