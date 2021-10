Internationale studenten slachtoffer van oplichting door woningnood: ‘Er zitten schrijnende gevallen tussen’

Een studentenkamer in de Weesperflat. Beeld Charlotte Odijk

De Housing Hotline van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), waar studenten terecht kunnen met klachten en vragen over hun woonsituatie, werd ook dit jaar veelvuldig gebruikt. Uit het jaarlijkse rapport dat vrijdag is gepubliceerd door de vakbond, blijkt dat verhuurders misbruik maken van de kwetsbare positie waarin internationale studenten zich bevinden.

Bijna 700 studenten deden het afgelopen jaar een melding bij de de LSVB. Zij kregen onder meer te maken met discriminatie, oplichting of hun woonruimte werd verwaarloosd. “Er zitten schrijnende gevallen tussen,” zegt voorzitter Ama Boahene “Internationale studenten hebben vaak geen alternatief. Ze moeten de erbarmelijke omstandigheden accepteren of het risico lopen om dakloos te worden. Zij hebben, in tegenstelling tot Nederlandse studenten, geen mogelijkheid om bij familie te wonen.”

Ook de Amsterdamse Studentenunie ASVA erkent het probleem. “Buitenlandse studenten hebben het lastiger bij het vinden van een kamer omdat ze doorgaans minder connecties hebben en vaak minder goed de regels kennen hier. Ze zijn genoodzaakt hun eisen te minimaliseren”, zegt Job Vermaas, bestuurslid van de ASVA. “En verhuurders maken daar misbruik van. Een voorbeeld: Bij ons rechtsbureau kunnen mensen terecht voor hulp. We hadden laatst een student die vertelde dat ze ging kijken bij een appartement in Zuidoost voor 400 euro per maand. Het bleek uiteindelijk niet om een kamer te gaan, maar om de helft van zijn tweepersoonsbed. Dat soort dingen gebeuren echt.”

22.000 studentenwoningen

Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020 blijkt dat er momenteel een tekort is van 22.000 studentenwoningen. In Amsterdam was er vorig jaar een tekort van circa 5.200 woningen voor studenten, blijkt uit onderzoek van Lokale Monitor Studentenhuisvesting van Kences.

Zowel de UvA als de VU helpen buitenlandse studenten die voor het eerst in Nederland zijn. De VU reserveert een aantal kamers voor internationale studenten die dat willen. Studenten kunnen een jaar gebruik maken van de woonruimte (tegen betaling) en zijn daarna op zichzelf aangewezen. Ook de UvA helpt internationale studenten hun eerste jaar aan een woning. Daarna moeten ze zichzelf van een woonruimte zien te voorzien.

Naar verwachting zal het aantal internationale studenten stijgen en ook het kamerprobleem zal groter worden. Studentenhuisvester Duwo wil in 2023 starten met de bouw van een campus in Almere, waar ook (internationale) studenten van de UvA en VU terechtkunnen. De nieuwe onderkomens moeten het tekort aan woonruimte (ietwat) doen afnemen.

Begrotingsbehandeling

Volgens de LSVB zijn er gerichte investeringen in studentenhuisvesting nodig. Boahene: “De kamertekorten onder studenten stijgen al jaren, maar toch blijft echte actie uit. De landelijke overheid moet nu verantwoordelijkheid nemen en investeren in betaalbare studentenhuisvesting. Volgende week is de begrotingsbehandeling van Binnenlandse zaken. Dan kunnen ze -als ze willen en het probleem urgent genoeg vinden- geld vrijmaken voor studentenwoningen.”