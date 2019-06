Internationale studenten missen contact met Nederlandse studenten

Driekwart van de internationale studenten zegt meer contact te willen met Nederlandse studenten. Beeld Carly Wollaert

Zij zijn vooral positief over de kwaliteit van Nederlandse docenten, maar melden ook minpunten.

Driekwart van hen zegt bijvoorbeeld meer contact te willen met Nederlandse studenten. Iets waar ook docenten aan bij kunnen dragen, door buitenlandse studenten vaker samen te laten werken met hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Verder zou er meer aandacht moeten komen voor culturele verschillen in de collegezaal.

Ook het leren van de Nederlandse taal kan helpen. Zo’n 37 procent van de respondenten zegt echter (zeer) ontevreden te zijn over de mogelijkheden hiervoor. Zij vinden dat er op universiteiten en hogescholen meer aandacht voor Nederlands moet komen.

Afgewezen

Een ander punt van kritiek is het vinden van een huis. Bijna 72 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit beter geregeld moet worden. Ruim een derde zegt een of meerdere keren afgewezen te zijn voor een woning vanwege hun buitenlandse achtergrond. Een even grote groep heeft meegemaakt dat ze ook meer moeten betalen dan iemand uit Nederland.

De studentenorganisaties wijzen verder op het belang van psychische ondersteuning voor internationale studenten. Ruim 43 procent van hen zegt namelijk namelijk zeer tot extreem veel stress te ervaren. Zo’n 40 procent geeft zelfs aan matige tot extreme psychologische problemen te hebben. De studentenclubs noemen het daarom van belang dat de buitenlandse studenten dezelfde hulp krijgen die aan Nederlandse studenten wordt gegeven.

Het aantal buitenlandse studenten op Nederlandse hogescholen en universiteiten neemt toe, ook in Amsterdam. Begin dit jaar stonden er in Amsterdam ruim 12.000 buitenlandse studenten ingeschreven. In 2018 waren dat er nog zo’n 10.000.