Internationale schaakbond onderzoekt rel rond valsspelen Niemann tegen Carlsen

Hans Niemann (rechts) heeft toegegeven als kind te hebben gefraudeerd in onlinepartijen. Beeld Crystal Fuller/Saint Louis Chess Club

De zaak speelt al enkele weken en de Fide zet er nu een onderzoekscommissie van drie personen op, die moet achterhalen wat er klopt van de uitlatingen van zowel Carlsen als Niemann.

Niemann, die begin deze maand op een toernooi heel verrassend won van Carlsen, gaf eerder toe als kind te hebben gefraudeerd in onlinepartijen. Volgens de Noor speelt Niemann wel vaker vals. Het verhaal gaat dat hij mogelijk met zendertjes werkt of via een hack inzicht had gekregen in de voorbereiding van de wereldkampioen, al is daar geen duidelijk bewijs voor.

‘Het onderzoek is tweeledig: we controleren de beweringen van de wereldkampioen over vermeend valsspelen door Niemann en we onderzoeken Niemanns eigen verklaringen over online bedrog,’ staat in een verklaring van de Fide. “In het belang van de schaakgemeenschap vragen we het publiek om af te zien van speculaties over de resultaten en mogelijke sancties, totdat alle beschikbare feiten goed zijn overwogen en het onderzoek is afgerond,” zegt Salomeja Zaksaite, de vrouw die voorzitter is van de fairplaycommissie van de Fide.

Stoppen na één zet

De rel die het mondiale schaken al weken in zijn greep heeft, begon toen Carlsen op een toernooi heel verrassend verloor van Niemann. Onlangs staakte de 31-jarige Noor op een onlinetoernooi zijn partij tegen Niemann al na één zet en zette zijn beeldscherm op zwart. Dat leidde tot verontwaardiging alom. De Fide voelde zich geroepen Carlsen aan te spreken op zijn gedrag en ‘morele verantwoordelijkheid’.

De wereldkampioen lichtte zijn daden deze week toe in een verklaring. ‘De progressie van Niemann is ongewoon en in het toernooi om de Sinquefield Cup kreeg ik al snel de indruk dat hij helemaal niet gespannen was en ook niet geconcentreerd bij cruciale posities in de partij, terwijl hij mij compleet wegspeelde op een manier waartoe slechts een handvol schakers in staat is. Deze partij veranderde mijn beeld van hem volledig. Ik geloof dat Niemann vaker vals heeft gespeeld dan hij heeft toegegeven. We moeten meer doen om valsspelen tegen te gaan, want ik wil niet tegen mensen spelen die in het verleden herhaaldelijk vals hebben gespeeld.’