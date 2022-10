Internationale ‘anti-narcocoalitie’ moet criminele machtsstructuren aanpakken

Ministers van zes Europese landen, waaronder minister Dilan Yeşilgöz van Justitie, hebben afspraken gemaakt over nauwere samenwerking tegen de georganiseerde misdaad. Beeld ANP

Minister Dilan Yeşilgöz sprak in het Amstel Hotel met vertegenwoordigers uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Ook waren de Europese Commissie en de politie- en justitieorganisaties Europol en Eurojust vertegenwoordigd. “Alleen met samenwerking, goede organisatie en zorgen dat je informatie kan delen, kan je echt criminele machtsstructuren aanpakken,” zei Yeşilgöz na afloop.

Doelwit van dreigementen

Haar Belgische tegenhanger Van Quickenborne is als minister van Justitie niet alleen verantwoordelijk voor de bestrijding van de misdaad, maar ook doelwit van dreigementen die volgens hem uit de hoek van drugscriminelen komen. “Het is een moeilijke periode, maar dit soort meetings geeft me energie,” aldus de minister.

Hij is van mening dat Nederland en België veel beter moeten samenwerken, bijvoorbeeld om de containers in de havens van Rotterdam en Antwerpen, die allebei veel gebruikt worden voor de drugshandel, beter te controleren. Zowel Van Quickenborne als Yeşilgöz benadrukken dat ook de bedrijven die in die havens opereren de verantwoordelijkheid van het controleren dragen.

Volgens Van Quickenborne moeten landen ook betere toegang krijgen tot elkaars databases. “Als vandaag een Belgische politiepatrouille in België een Nederlands voertuig staande houdt met Nederlandse inzittenden, kunnen we de Belgische databank raadplegen maar niet de Nederlandse.” Dit soort afspraken wil hij aanscherpen. De zes landen hebben hier ook afspraken over gemaakt.

Gezamenlijk optrekken

Volgend jaar komt de ‘anti-narcocoalitie’ weer bij elkaar, in België. Van Quickenborne verwacht dat de coalitielanden hun informatiedeling dan versterkt hebben en hoopt dat de landen beter gezamenlijk optrekken tegen landen die ‘criminelen huisvesten’ en in staat stellen om daar rijk te worden. Zo gold Dubai jarenlang als favoriete bestemming van criminelen, die er feestten of onderdoken, zoals Ridouan Taghi.

Van Quickenborne hoopt dat de coalitie te zijner tijd uitgebreid zal worden, bijvoorbeeld met Scandinavische landen.

