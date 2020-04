Instroom bij ziekenhuizen terug op niveau van eerste ‘lockdownweek’

Beschermde ziekenhuismedewerksters. Beeld BSR Agency

Dat blijkt uit een analyse van de cijfers van het RIVM. De intelligente lockdown dateert van half maart: op 15 maart gingen horecagelegenheden en scholen dicht, vier dagen later werd het bezoekverbod in verpleeghuizen van kracht. In die week (16 tot 22 maart) meldde het RIVM gemiddeld 105 ziekenhuisopnamen per dag. De afgelopen zeven dagen waren dat er net iets minder: gemiddeld 101 per dag.

In de tussenliggende periode nam het aantal opnames een grote vlucht. Het hoogtepunt daarvan lag op 24 maart, toen er volgens de GGD’s 554 mensen in het ziekenhuis opgenomen werden. Eind maart en begin april gingen gemiddeld zo’n 400 tot 500 coronapatiënten per dag het ziekenhuis in.

De laatste dagen is dat aantal tot onder de 100 gezakt. Dat beeld is mogelijk enigszins vertekend, omdat er vanwege Koningsdag drie weekenddagen waren, maar ook vorige week kwam het aantal gemelde opnames niet boven de 150 uit.

In onderstaande grafiek het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en overledenen naar registratiedatum. Die aantallen wijken iets af van het daadwerkelijke aantal gevallen op die datum. Veel doden, besmettingen en opnamen worden namelijk pas op een latere datum geregistreerd.



Doden

Het aantal gemelde overlijdens piekte logischerwijs later dan het aantal ziekenhuisopnames, omdat een deel van de mensen die in het ziekenhuis opgenomen wordt enige tijd later de strijd tegen het virus verliest. De datum waarop het RIVM de meeste doden registreerde, was 31 maart. Dat waren er toen 170 op één dag.

In de vier weken daarna daalde het dagelijkse dodental heel langzaam. Gemiddeld eiste corona zo’n 130 tot 150 levens per dag − officieel dan. Het CBS toonde ondertussen namelijk cijfers waaruit blijkt dat het virus in de praktijk ongeveer twee keer zoveel levens eist als de cijfers van het RIVM suggereren. Dat komt doordat buiten het ziekenhuis niet alle slachtoffers worden getest, en daardoor niet in de statistieken verschijnen.

Hoe dan ook: het aantal doden dat het RIVM telt ligt de laatste dagen wel een stukje lager dan in de eerste drie weken van april. Zo werden door de GGD’s de laatste zeven dagen gemiddeld 92 doden per dag gemeld. Dat is het laagste weekgemiddelde sinds 29 maart.

Besmettingen

Opvallende − en mogelijk hoopgevende − cijfers zijn ook terug te vinden bij het aantal besmettingen. Niet zozeer het absolute aantal: al redelijk snel werd duidelijk dat dat niet zo'n goed beeld gaf, omdat lang niet alle coronaverdachten worden getest voor ze in isolatie gingen. Gemiddeld worden de laatste week ongeveer 700 mensen in Nederland positief getest op het nieuwe coronavirus.

Wat vooral opvalt, is dat het percentage positieve testen lager is dan eind maart en begin april. In de week van 20 tot en met 26 april was 13 procent van de coronatesten positief. In de week van 23 tot en met 30 maart lag dat percentage op 29,2 procent. In de weken daarna nam het geleidelijk af.

Die daling is mogelijk deels het gevolg van een verschuiving in de testpopulatie. Sinds 6 april is het testbeleid namelijk verruimd. Ook zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen kan bij klachten aanspraak maken op een test, net als patiënten die een groter risico lopen om ernstig ziek te worden bij een besmetting.

Intensive care

Het aantal patiënten met Covid-19 op de intensive care is zoals bekend ook al enige weken aan het dalen. Volgens het Landelijk Coördinatie Centrum Patiëntenspreiding (LCPS) zijn het er nu nog 861. Daarmee is de druk op de ic’s ongeveer even groot als op 26 maart, ruim een maand geleden dus.

Verschillen met toen zijn ook dat een klein deel van de patiënten naar Duitsland verplaatst is én dat de capaciteit in de meeste ziekenhuizen is uitgebreid. De angst van toen − kunnen we de piek wel aan? − is nu geweken, in elk geval voorlopig. Die piek lag achteraf gezien op 7 april, toen er volgens het LCPS 1424 mensen met Covid-19 op de ic’s lagen.

Dat die piek zoveel later ligt dan die in het aantal ziekenhuisopnamen, heeft een reden. Mensen die op de ic terechtkomen, blijven in veel gevallen enkele weken op die afdeling. Dat betekent dat het totaal aantal mensen dat opgenomen ligt nog even doorstijgt, ook als het aantal nieuwe gevallen per dag alweer daalt.

Inmiddels is die daling dus wel ingezet, sinds drie weken. Dat wil overigens niet zeggen dat de situatie weer ‘normaal’ is. Naast de coronapatiënten liggen er nu ook nog 399 patiënten met andere complicaties op de ic. Bij elkaar telt de Nederlandse intensive care nu zo’n 1200 volle bedden. Dat is meer dan de maximale capaciteit van voor de crisis, toen er 1150 bedden waren.