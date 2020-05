Instituut in Bilthoven ontwikkelt drie mogelijke coronavaccins

De anderhalve meter samenleving. Beeld ANP

Er zijn ‘verkennende gesprekken’ gaande met andere partijen over de productie en distributie, aldus Groen. Intravacc staat niet vermeld op een lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die inmiddels meer dan honderd namen bevat van bedrijven en instellingen die bezig zijn met een mogelijk vaccin tegen Covid-19. Volgens Groen is het een kwestie van tijd voordat Intravacc ook op die lijst staat.

Intravacc is in handen van de overheid en valt onder het ministerie van Volksgezondheid. Tot vorige maand was het de bedoeling dat het onderzoeksinstituut zou worden geprivatiseerd, zoals al in 2012 gebeurde met het Nederlands Vaccin Instituut. Intravacc was tot dat moment de onderzoekstak van die eveneens in Bilthoven gevestigde staatsvaccinfabriek. Deze is nu in handen van het Indiase Serum Institute, de grootste vaccinproducent ter wereld.

Privatisering opgeschort

Vorige maand schortte minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de privatisering van Intravacc op vanwege de coronacrisis. Groen zegt dat er nu gesprekken met het ministerie lopen over de toekomst van het onderzoeksinstituut en dat de komende maanden helderheid moeten bieden.

Intravacc presenteert zich als ‘een brug’ tussen universiteiten en de farmaindustrie. De drie mogelijke coronavaccins zijn gebaseerd op wetenschap die ook wordt gebruikt voor onder andere poliovaccins. Deze gelden al als veilig voor mensen, waardoor de mogelijke vaccins sneller in gebruik zouden kunnen worden genomen.

Proefpersonen

Een van de vaccins maakt Intravacc samen met de Universiteit van Wageningen. “De ontwikkeling hiervan zal ongeveer 21 maanden duren tot aan fase 1,” aldus Groen. In die fase wordt, als alles volgens plan verloopt, uiteindelijk een kleine groep proefpersonen blootgesteld aan het vaccin. In fase 2 gaat het doorgaans om enkele duizenden mensen.

Voor de andere vaccins neemt fase 1 naar verwachting respectievelijk 9 en 14 maanden in beslag. “Uiteraard kunnen we zaken versnellen door een aantal stappen parallel te laten verlopen,” aldus Groen.

Normaliter is de ontwikkeling van een vaccin een proces van vele jaren. Vanwege de coronapandemie proberen partijen die periode nu drastisch te versnellen. Britse onderzoekers in Oxford hopen nog dit najaar met een vaccin te komen, de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson mikt op begin volgend jaar.