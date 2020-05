Inspecties onderzoeken mogelijke fraude met steunmaatregelen

Ministers Eric Wiebes (Economische Zaken), Wopke Hoekstra (Financien) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) lichten het steunpakket toe. Beeld ANP

Het gaat om potentieel misbruik van de regeling waarbij het kabinet de lonen voor bedrijven deels overneemt, de NOW, en die waarbij zelfstandigen die hun opdrachten door de coronacrisis zagen verdampen een uitkering kunnen krijgen, de Tozo. “Zolang we nog in de onderzoeksfase zitten, doen we verder geen mededelingen,” zegt een woordvoerder.

Dossiers

Begin april werd al bekend dat de Inspectie SZW samen met de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst Fiod misbruik van de steunmaatregelen samen zouden onderzoeken. Nu liggen er ook concrete dossiers die onderzocht worden.

De Financial Intelligence Unit (FIU), waarbij ongebruikelijke financiële transacties gemeld kunnen worden, heeft volgens NRC en Reporter Radio de afgelopen twee maanden 46 dossiers doorgestuurd naar de twee opsporingsdiensten. In totaal zou er een bedrag van ‘zeker enkele tientallen miljoenen euro’s’ mee gemoeid zijn. Het zou niet alleen om fraude met steunmaatregelen gaan, maar ook om witwassen en oplichting met bijvoorbeeld mondkapjes.