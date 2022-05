Inspectie: werkomstandigheden flitsbezorgers ondermaats

Volgens de inspectie zijn de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden bij flitsbezorgers ‘verre van volwassen’. Beeld ANP

De inspectie constateert relatief veel overtredingen bij flitsbedrijven en maakt zich zorgen over de werkomstandigheden. De flitsbedrijven ontwijken geregeld hun plichten als werkgever om de koeriers te beschermen tegen een te hoge werkdruk en schijnzelfstandigheid.

‘De flitsbedrijven groeien onstuimig, hebben een zeer aanwezige marketing en zijn ook gericht op het beïnvloeden van de politiek-maatschappelijke opinie,’ schrijft de inspectie. ‘Echter, hun arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden zijn verre van volwassen. Dit is zorgelijk. De Arbeidsinspectie vindt dat van deze bedrijven veel meer mag en moet worden verwacht: hun focus moet ook écht liggen op goed werkgeverschap, niet louter op het vergroten van marktaandeel.’

Flitskoeriers werken volgens de inspectie onder tijdsdruk met zware rugtassen, lopen risico op een aanrijding en kunnen te maken krijgen met agressie en geweld. De dark stores, opslagmagazijnen van flitsbedrijven, zitten vaak in oude en onveilige winkelpanden. Omwonenden ervaren geregeld overlast. De gemeente Amsterdam heeft een verbod ingesteld op de opening van nieuwe vestigingen.

Flitsbedrijven doen volgens het rapport te weinig om goede werkomstandigheden te bieden. De bedrijven hebben de gezondheids- en veiligheidsrisico’s niet goed in kaart gebracht en hebben ook geen plannen een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Bezorgers hebben geen personeelsvertegenwoordiging, leidinggevenden weten niet dat of waarop ze toezicht moeten houden.

Sociale zekerheid

Het schort ook aan de sociale zekerheid van de fietskoeriers, constateert de inspectie. De koeriers hebben verschillende contractvormen, zoals een vast contract of een uitzendcontract, of ze werken als zzp’er via een platform voor personeelsbemiddeling.

Vooral zzp’ers blijken onvoldoende beschermd. Ze zijn aangenomen als zelfstandige, maar vaak bepaalt het bedrijf hun rooster. Bezorgers kennen niet altijd hun rechten, vooral als ze geen Nederlands spreken. Dat levert winst op voor de flitsbedrijven, die geen verzekering of sociale premies hoeven te betalen, maar is vaak in strijd met wet- en regelgeving. Werkenden hebben dan geen recht op doorbetaling van loon bij ziekte en zijn niet verzekerd bij onder meer arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Flitsbezorging is een relatief nieuw fenomeen, waarbij boodschappen die je via een app bestelt binnen enkele minuten aan je deur worden bezorgd. Omdat de sector nieuw is, heeft de inspectie eind vorig jaar een verkenning gedaan om de risico’s van de branche in beeld te brengen. De inspectie bracht veertien bezoeken aan distributielocaties bij de vier in Nederland actieve flitsbezorgers: Gorillas, Flink, Zapp en Getir.

Reacties Flink en Getir

Flitsbezorgbedrijf Flink laat in een reactie aan de NOS weten dat er een positief gesprek is geweest met de inspectie. “Wij houden ons uiteraard aan de afspraken uit de cao en hebben daarbovenop nog allerlei extra initiatieven om het voor medewerkers aantrekkelijk te houden om bij Flink te werken.”

Tegen de NOS zegt Getir zich niet te herkennen in het geschetste beeld. “Ons personeel heeft een vast arbeidscontract, inclusief ziekteverlof en vakantiedagen,” aldus een woordvoerder. De veiligheid heeft volgens de woordvoerder de ‘hoogste prioriteit’. “Bezorgers zijn voorzien van e-bikes, e-scooters, helmen en beschermingsmiddelen van de hoogste kwaliteit. Daarnaast krijgen alle bezorgers trainingen in verkeersveiligheid.”