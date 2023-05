Inspectie: onderwijs nog altijd onder de maat. ‘Stap naar verbetering duurt te lang’

Beeld Richard Brocken/ANP

De onderwijsinspectie oordeelt in het jaarlijkse rapport hard over het onderwijs in Nederland. Dat moet structureel beter: het basisniveau van leerlingen is nog steeds niet op orde, steeds meer jongeren dreigen het onderwijs onvoldoende geletterd en/of gecijferd te verlaten. Ook het tekort aan leraren is nog altijd een groot probleem.

‘Voldoende en goede onderwijsprofessionals zijn een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen verzorgen,’ aldus de inspectie. Die zijn er alleen niet altijd. Amsterdam komt circa 706 fte aan leraren in het basisonderwijs en 181 fte in het voorgezet onderwijs tekort. Daar komt bij dat beginnende leraren zich niet altijd goed toegerust voelen om onderwijs te geven in de basisvaardigheden en om leerlingen goed te kunnen ondersteunen.

De conclusies zijn vrijwel hetzelfde als die van vorig jaar en het jaar daarvoor. Vorig jaar zei de onderwijsinspectie dat de teruggang in taal en rekenen bij leerlingen binnen twee jaar een halt moet zijn toegeroepen. Dat is nog niet gelukt.

Kwart schoolbesturen onvoldoende

‘Als we de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap willen verbeteren en leerlingen en studenten gelijke kansen willen bieden, moeten schoolbesturen daar meer regie in nemen,’ staat in het onderwijsrapport.

Alida Oppers, inspecteur-generaal van het Onderwijs, zegt tegen Het Parool dat een kwart van de besturen onvoldoende verantwoordelijkheid pakt. Ze wil graag harder kunnen ingrijpen. “De stap naar verbetering duurt te lang. De problemen die we vandaag weer in kaart brengen zijn niet van gisteren. Alleen wettelijk vinden we niet veel steun om besturen aan te pakken.”

Oppers wil dat er concrete eisen worden gesteld aan schoolbesturen. “Het is een vak. Wat er nu is, zijn codes die koepelorganisaties opstellen. Dat is te vaak op waardeniveau. Zoals: we gaan integer werken. Als we nu eisen stellen: wat moet een schoolbestuur doen en waar moet het aan voldoen? Dan hebben wij als onderwijsinspectie een rijker instrumentenkistje om op pad te gaan.”

Lieke Thesingh, woordvoerder van het BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, zegt dat het begeleiden van docenten ‘absoluut aandacht heeft’ bij de Amsterdamse schoolbesturen. “Het kost heel veel energie en tijd om de boel rond te krijgen tegenwoordig. Schoolbestuurders zitten niet op hun handen.”

De basis ontbreekt

Nog te weinig leerlingen in het basisonderwijs halen het taal- en rekenniveau dat nodig is om zonder problemen de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. Dat heeft een sneeuwbaleffect: als die basis ontbreekt, is er ook geen fundament waar leerlingen op verder kunnen bouwen.

Vorig schooljaar haalde respectievelijk 20,5 procent en 19,0 procent van de geslaagde havo- en vwo-leerlingen een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 5 havo- en vwo-leerlingen met een diploma van school gaat zonder een voldoende vaardigheidsniveau voor Nederlands. Op het vmbo is het percentage onvoldoendes voor het centraal examen Nederlands lager: gemiddeld haalt daar 11 procent van de leerlingen het basisniveau niet.

In het studiejaar 2021-2022 behaalde bijna 15 procent van de mbo 2-leerlingen en 7 procent van die op mbo 3 geen voldoende op het centraal examen Nederlands, niveau 2F. Dat geldt als het niveau om maatschappelijk goed te kunnen functioneren. Wie dat niet beheerst, kan moeite hebben met bijvoorbeeld het lezen van een brief van de overheid of bij het volgen van de belangrijkste thema’s van het journaal, blijkt uit het rapport.

De woordvoerder van ROC van Amsterdam-Flevoland laat in een schriftelijke reactie weten dat het nieuws niet onverwacht komt. ‘Ook in eerdere rapporten wees de inspectie op zorgelijke niveaus. We zijn blij dat de overheid hier aandacht voor heeft.’

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.

Luister naar onze podcast Amsterdam wereldstad: