Inspectie mag straks Turkse ‘weekendscholen’ in

Volgens minister Wiersma helpen de meeste informele 'scholen' bij de ontwikkeling van kinderen. Beeld Getty Images

Ook wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor mensen die lesgeven in dit soort informeel onderwijs, net zoals voor docenten bij gewone scholen. Omdat deze ‘lessen’ vaak in het weekend worden gegeven, is nu geen toezicht mogelijk. Uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC in 2019 bleek dat het op zo’n vijftig salafistische mokeescholen anti-democratisch gedachtegoed wordt aangeleerd.

Het kabinet gaat de wet aanpassen om dat toch mogelijk te maken. De afgelopen jaren waren er signalen dat een aantal Turkse weekendscholen lessen gaven die indruisen tegen democratie en rechtsstaat. Volgens Turkije, die de Turkse weekendscholen financiert, zou de nadruk bij de lessen echter liggen op taalonderwijs. Het kabinet wilde de scholen niet verbieden.

Kleine kern

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) benadrukt dat de meeste informele ‘scholen’ helpen bij de ontwikkeling van kinderen. “Daar leren kinderen bijvoorbeeld de taal van hun opa en oma te praten, of leren ze iets over hun cultuur.” Maar bij ‘een kleine kern’ van die weekendscholen gaat het ‘echt mis’. “Dat je doordeweeks leert dat je verliefd mag worden op wie je wil en dat je in het weekend leert dat homoseksualiteit niet mag en dat je een homoseksueel van een flatgebouw mag gooien. Daar moeten we tegen optreden.”

Het gaat volgens Wiersma ook om antisemitisme en holocaustontkenning, maar ook om complottheorieën. “Ook hier in de buurt zijn er mensen die spreken van totalitaire dictatuur, dat we door reptielen geregeerd worden. Dat moet niet in hoofden van kinderen worden geplant.”

Inlichtingendiensten, ouders en leraren van basis- en middelbare scholen die zich zorgen maken over de lessen die op de ‘weekendscholen’ worden gegeven, kunnen zich in de plannen van Wiersma straks melden bij een onafhankelijk meldpunt. Wiersma krijgt ‘regelmatig signalen van diensten’. “Ik kan daar nu heel beperkt iets mee. Dat geeft een onmachtig gevoel.”

Juridische definitie

Nog niet duidelijk is of dat meldpunt wordt ondergebracht bij de Onderwijsinspectie of elders. Wel gaat de inspectie de signalen vervolgens onderzoeken en kan bij misstanden direct ingrijpen. Ook als weekendscholen zich presenteren als koranleesclub of gezelligheidsavond, kan de inspectie ingrijpen. “Overal waar je samenkomt en waar je bepaald gedachtegoed plant in de hoofden van kinderen, dat wetenschap ‘ook maar een mening’ is bijvoorbeeld, dan moeten we dat boven water tillen en daarop ingrijpen.”

Voor dat überhaupt mogelijk is, moet het kabinet nog studeren op een juridische definitie: wanneer is onderwijs in strijd met integratie, de rechtsstaat en democratie? Zodra die definitie is ‘gevonden’, wordt dat in de wet verankerd. Minister Wiersma verwacht het wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Kamer te sturen.

In het coalitieakkoord spraken VVD, D66, CDA en ChristenUnie al af sneller in te grijpen bij deze ‘scholen’ als zij ‘anti-integratief, anti-democratisch of anti-rechtsstatelijk opereren’.