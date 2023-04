Inspectie grijpt in: Heineken krijgt boete voor negeren statiegeldwet op blikjes

Kratten Heinekenbier in de productieplaats in Den Bosch. Beeld ANP / ANP XTRA

Het boetebedrag is gelijk aan het statiegeldbedrag dat tegenwoordig op blikjes zit, 15 cent per blikje, en kan oplopen tot 1 miljoen euro.

Als bij het bereiken van het maximumbedrag nog steeds geen sprake is van naleving, kan de ILT de dwangsom verhogen. Heineken overtreedt de wet, bevestigt de inspectie. Alle nieuwe blikjes moeten sinds 1 april voorzien zijn van een statiegeldlogo.

Karin Visser, directeur toezicht en opsporing bij de ILT: “We zien er scherp op toe dat de wet wordt nageleefd, want statiegeld helpt tegen zwerfafval en is belangrijk voor de circulaire economie. We hebben het vertrouwen dat Heineken z’n uiterste best doet en zo snel als mogelijk blikjes mét statiegeldlogo op de markt brengt.”

‘Niet mogelijk’

Ook Grolsch had het productieproces niet op tijd op orde, maar heeft intussen voldoende stappen gezet. Vanaf vrijdag rollen daar alleen nog maar blikjes met logo van de band. Heineken wist de inspectie niet voldoende te overtuigen.

Volgens Heineken was het niet mogelijk om voor 1 april alle drank in nieuwe blikjes te doen. Het bedrijf wilde daar tot in mei de tijd voor nemen. Andere brouwers en frisdrankfabrikanten slaagden er wel in om op tijd de omslag te maken.