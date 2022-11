Inspectie doet toch onderzoek naar politieoptreden in Staphorst

Deelnemers van de actiegroep KOZP zijn zaterdagmiddag op de afrit van de A28 bij Staphorst door een menigte tegengehouden. Beeld ANP / Persbureau Meter

De Inspectie heeft zelf tot het onderzoek besloten, meldt zij in een verklaring. Zij wilde aanvankelijk een intern onderzoek van de politie zelf afwachten, maar is daarop teruggekomen gezien ‘het voortdurende maatschappelijke debat, de onrust die over deze kwestie is ontstaan en de gevoelde noodzaak om een objectief beeld te krijgen over de taakuitoefening door de politie’.

Activisten van Kick Out Zwarte Piet die onderweg waren om te protesteren in Staphorst werden zaterdag tegengehouden en belaagd. Ook waarnemers van mensenrechtenorganisatie Amnesty International werden aangevallen. De politie was erbij, maar zegt het geweld ‘ondanks de voorbereidingen’ en grootschalige inzet van agenten niet te hebben kunnen voorkomen. De politie erkent dat de slachtoffers recht hebben op duidelijkheid.

Strafrechtelijk onderzoek

Er zijn al meerdere onderzoeken naar het voorval aangekondigd. Het Openbaar Ministerie doet een strafrechtelijk onderzoek naar het geweld en er is een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de gemeente aangekondigd.

De politie zei in een intern onderzoek ook kritisch naar zichzelf te kijken, maar de Inspectie ‘verwacht dat een onderzoek dat alleen door de politie zelf wordt gedaan, onvoldoende zal bijdragen aan een gedragen objectief beeld van de feiten en omstandigheden rondom de demonstratie’.

Dinsdag drong Bij1-leider Sylvana Simons in de Tweede Kamer aan op een onafhankelijk onderzoek naar de politie. Volgens haar worden activisten tegen Zwarte Piet al meer dan tien jaar structureel slachtoffer van geweld, ‘hetzij door de politie zelf, dan wel door omstanders, gefaciliteerd door de politie die niets doet’. Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz zei de onderzoeken van het OM en de gemeente te willen afwachten.

