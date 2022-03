‘Inlichtingendiensten grijpen oorlog aan voor meer digitale surveillance’

Volgens MIVD-directeur Jan Swillens kan de dienst ‘op dit moment de digitale veiligheid van Nederland onvoldoende waarborgen’. Beeld EPA

De AIVD en MIVD vinden dat ze niet snel genoeg kunnen handelen bij digitale dreigingen. Ze beklagen zich al langer over de inlichtingenwet uit 2017. Vooral de toets vooraf door toezichtscommissie TIB en het verplicht in kaart brengen van risico’s bij hackoperaties zitten de diensten dwars. Daarnaast is kabelinterceptie – het op grote schaal tappen van internetverkeer – veel complexer en duurder gebleken dan gedacht.

MIVD-directeur Jan Swillens zei vorige week in talkshow Op1 dat de dienst ‘op dit moment de digitale veiligheid van Nederland onvoldoende kan waarborgen’. Hij greep de ontdekking van een Russisch digitaal aanvalsnetwerk aan om te pleiten voor meer bevoegdheden. “Om die digitale veiligheid goed te waarborgen, wil je weten wat de tegenstander wil doen. Dan moet je op een goede inlichtingenpositie terechtkomen. Het liefst wil je in zijn telefoon kijken of zijn e-mails meelezen.”

De wetsvoorstellen staan volgens de Volkskrant op gespannen voet met uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Bovendien had het kabinet juridisch advies gevraagd over de inlichtingenwet waarin juist wordt gepleit voor versterking van de toetsingscommissie. Dat advies is vorige week naar de Kamer gestuurd.