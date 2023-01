Ingeborg blokkeert vandaag naakt de A12: ‘Dat maakt de actie sympathiek, ludiek en vrolijk’

Ingeborg de Lange (50) is klimaatactivist bij Extinction Rebellion en bezet zaterdag de A12 in Den Haag. Beeld Marco Okhuizen

Ze zit aan de keukentafel als haar telefoon piept. Aan de muur hangt een kalender. Op zaterdag staat in koeienletters XR, de afkorting van klimaatbeweging Extinction Rebellion. De Amsterdamse schrikt zichtbaar als ze het bericht op haar telefoon leest. Zes mede-activisten zijn deze ochtend van hun bed gelicht, omdat ze hebben opgeroepen om deel te nemen aan de actie.

Haar partner, een vredesactivist, komt naar huis om te kijken of zijn vrouw niet ook is opgepakt. Maar De Lange heeft nergens toe opgeroepen. Het nieuws maakt de docent drama lichtelijk nerveus, maar niet twijfelachtig over haar deelname. “Nee, hierdoor word ik juist extra gesterkt. Dit is zo belangrijk. Ik laat ze niet in de steek.”

Files

Afgelopen november bezetten 250 activisten hetzelfde stuk snelweg ter hoogte van het Tweede Kamergebouw. Daardoor moest de A12 in beide richtingen dicht en dat zorgde voor files. De Lange snapt dat automobilisten daar chagrijnig van worden. “Maar dit overstijgt alles.”

Naar verwachting zijn vandaag vanaf 12.00 uur zo’n 1300 XR-actievoerders in touw. Bestuurders van negen maatschappelijke organisaties (waaronder Greenpeace, Urgenda en Milieudefensie) sluiten ook aan. Hun eis? Het stoppen met verstrekken van subsidie aan de fossiele industrie.

Op de vraag of ze niet voor de deur van de Tweede Kamer moeten actievoeren, reageert de Amsterdamse zuchtend. “Daar staan we al zo vreselijk lang. Ik ben inmiddels 50 en heb overal al gedemonstreerd zonder dat er iemand last van had. Die tijd is voorbij, dit is een zaak van leven of dood.”

Is een arrestatie het waard?

Haar eerste demonstratie – toen tien jaar oud – was tegen kernwapens, op het Malieveld. De Lange groeide op met ouders die geïnteresseerd waren in de Club van Rome. Zelf was ze actief lid van de Padvinders en veel in de natuur te vinden. Het gezin at in de jaren zeventig al bewust en vegetarisch.

Tijdens de studie voor docent drama, in Leeuwarden, ging ze naar avonden over onder andere vliegverkeer, pesticiden en bio-industrie. Toen was de student actief bij Greenpeace en Milieudefensie. “Naast mijn beroep is het milieu altijd mijn grootste interesse geweest.”

Haar baan als docent op een basisschool hield de Amsterdamse lange tijd tegen om nog actiever actie te voeren. Anders gezegd: ze was bang om gearresteerd te worden, bang om haar Verklaring Omtrent het Gedrag kwijt te raken. Of dat het waard was, vroeg De Lange zich af.

Naakt

Toch liet ze zich afgelopen februari voor het eerst oppakken. Tijdens een XR-bezetting van het ING-hoofdkantoor in Amsterdam. “Het was niet mijn bedoeling om gearresteerd te worden, want ik moest de volgende dag werken. Maar toen ik daar zat, voelde het zo goed om dit te doen voor de generaties na mij. De politie gaf ons de kans om weg te gaan, maar ik bleef zitten. Dat was een keerpunt in mijn actiecarrière.”

Ze bracht een nacht door in de cel, waardoor de kleuterklas geen lerares had. De schooldirecteur schrok, maar had volgens De Lange ook sympathie voor haar actie. “Hij hoopt alleen niet dat het elke week gebeurt.”



Afgelopen november is de actievoerder voor de tweede keer opgepakt, tijdens een protest in het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. Het was de eerste keer dat De Lange uit de kleren ging om aandacht te vragen voor het klimaat. Ze is naturist, maar vond dit spannend en ongemakkelijk. “Normaliter trek ik op zo’n plek mijn kleren niet uit. Ik voelde druppeltjes zweet over mijn rug glijden. Maar het feit dat ik mezelf naakt durfde te laten zien voor deze zaak, maakte mij nog gemotiveerder. Toen dacht ik: dit is waar ik lijf en leden voor wil geven.”

Waar ligt de grens?

Ze zou zelfs durven sterven. Máár: enkel als dat verschil zou maken, benadrukt ze. Bijvoorbeeld als Shell zou stoppen. Of als ING niet meer investeert in fossiele industrie.

Heeft de 50-jarige dan geen enkele grens? Jawel. Ze zegt nooit iemand anders in gevaar te brengen. “Maar wat betreft mezelf durf ik ver te gaan. Ik voel dat ik nu nog de mogelijkheid heb om iets te doen. De komende jaren zijn cruciaal voor wat er met de aarde gaat gebeuren.” Dat is ook de reden dat ze zaterdag de A12 blokkeert. Dat doet ze naakt, om haar actie sympathiek, ludiek en vrolijk te maken.