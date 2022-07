ING zet niet alleen euro’s maar ook de CO2-uitstoot op je bankafschrift

Beeld Getty Images

ING volgt daarmee Rabobank, die sinds april aan duizend rekeninghouders laat zien wat de milieu-impact van hun uitgaven is en die mogelijkheid na de zomer aan alle online bankklanten wil aanbieden.

ING biedt die mogelijkheid sinds vandaag dus ook aan de 350.000 klanten die in de bankapp of in hun online rekeningoverzicht hebben gekozen voor de optie om hun uitgavenpatroon inzichtelijk te maken. Met die groep wil de bank de rekenmethode uittesten en verbeteren om hem later uit te rollen naar meer gebruikers.

“Om de berekening van de milieubelasting te koppelen aan hun uitgaven, moeten we inzicht hebben in het bestedingspatroon van rekeninghouders,” zegt Léon Wijnands, directeur duurzaamheid bij ING Nederland. “En binnen die groep hebben mensen de keuze om deze mogelijkheid aan te zetten. Het gaat niet automatisch.”

Vervolgens wordt per afschrijving berekend wat de bijbehorende CO 2 -uitstoot is. Dat is nu nog een inschatting op basis van uitgaven per bestedingscategorie als ‘boodschappen’, ‘vaste lasten’ of ‘winkelen’. Die wordt vervolgens vermenigvuldigd met een emissiefactor. De bank maakt daarbij nog geen onderscheid bij welke winkel er aankopen worden gedaan.

Vlees of vegetarisch

“Vooralsnog gaat het om algemene adviezen,” zegt Wijnands. “We kijken niet wat er in het winkelmandje zit. Maar het maakt nogal uit of iemand vlees of vegetarisch heeft gekocht, en of men zelf naar de supermarkt is gefietst of heeft laten thuisbezorgen. Dat willen we later wel beter gaan laten zien. Maar we willen ook geen oerwoud aan informatie. Het moet wel overzichtelijk blijven.”

Het is volgens de duurzaamheidstopman niet de bedoeling dat ING ook actief gaat sturen in duurzaam aankoopbeleid bij haar klanten. “We willen ze daar in de toekomst best bij helpen, door algemene tips te geven om je geld milieuvriendelijker te besteden. Maar we zullen niet gaan zeggen dat het duurzamer is om iets anders te kopen, dat is aan de klant. Vergelijk het met energiebedrijven die nu al laten zien dat je verbruik afwijkt van anderen.”

“Omdat de gebruiker in de app ziet hoe zijn gegevens zich verhouden tot het gemiddelde huishouden in Nederland, kunnen rekeninghouders zien hoe hun uitstoot zich verhoudt tot anderen. Het moet ertoe leiden dat mensen hun gedrag aanpassen. Vergelijken met anderen leidt tot aanpassing in gedrag. Maar de uitkomst moet niet zijn: ik vlieg minder dan mijn buurman, ik kan wel nog een keer gaan.”

Verantwoordelijkheid

ING is een van de 29 Nederlandse bedrijven op de hitlijst met ‘grote vervuilers’ van Milieudefensie. De actiegroep stelt – het Milieudefensie-vonnis tegen Shell indachtig – dat bedrijven als ING niet alleen hun eigen uitstoot moeten reduceren, maar ook die van hun klanten.

“Die eis zit vooral aan de zakelijke kant van onze activiteiten,” zegt Wijnands. “Als je een grote bank bent en veel bedrijven financiert, dan financier je ook veel uitstoot. Dat bedoel ik allerminst gemakzuchtig, want daar zetten we stappen. We financieren geen kolencentrales meer, doen geen nieuwe fossiele investeringen. En we beloven in 2050 CO 2 -neutraal te zijn.”

“Dat staat los van deze proef, maar die past wel in onze ambitie om zelf duurzamer te worden en onze klanten daarop te wijzen. Ik vind het ook onze verantwoordelijkheid om dit te doen. Als je ziet hoe groot de invloed is die mensen zelf kunnen hebben om te verduurzamen, moeten we er alles aan doen om dat te bewerkstelligen. Maar dan moeten wij ze wel dat inzicht verschaffen.”