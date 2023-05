ING’s bankenapp wordt financiële coach voor jongvolwassenen: ‘Ze raken veel te makkelijk in de schulden’

ING gaat jongvolwassen rekeninghouders – een groep die vaak in geldproblemen komt – via haar bankenapp actief financieel advies geven, op basis van inkomsten en uitgaven. Ook mensen die moeite hebben met digitaal betalen krijgen extra hulp.

“Jongvolwassenen zijn financieel niet zelfstandig genoeg,” zegt Guido Bosch, topman particulieren bij ING. “We zien dat een groot deel van onze rekeninghouders die deze eeuw is geboren niet goed omgaat met inkomsten en uitgaven. De groep tussen de 18 en 24 jaar raakt veel te makkelijk in de schulden.”

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is een op de vijf jongeren tussen de 18 en 26 jaar niet in staat rekeningen op tijd te betalen. Laagopgeleide jonge alleenstaande huurders met een migratieachtergrond springen er volgens de centrale bank bovenuit.

Alhoewel veruit de grootste groep jongvolwassenen financiële zekerheid opbouwt door te sparen, bleek uit onderzoek van budgetadviseur Nibud dat een derde kiest voor beleggen en een kwart actief is met crypto. Het overgrote deel van de groep heeft daarvoor echter bij lange na niet voldoende geld. Een op de drie overweegt dan ook financiële doelen te bereiken door geld te lenen.

Meewerken aan schuldhulpverlening

ING ziet vooral problemen ontstaan door het gemak waarmee online aankopen via uitgestelde betaling worden gedaan. “Dat zorgt voor veel financiële ongelukken,” zegt Bosch. “Het is voor jongeren een uitdaging om goed met geld om te gaan. Deze groep beseft dat het aan henzelf ligt, maar erkent dat het te gemakkelijk is geworden om schulden te maken.”

Nu zoekt de de helft van de jongvolwassenen al dan niet kloppend financieel advies bij vrienden of familie. 40 procent haalt informatie van internet – maar daarvan bezoekt maar de helft sites van financiële instellingen. Een op de zes verlaat zich voor geldvragen op sociale media.

Vorig jaar sloten systeembanken ING, ABN Amro en Rabobank een akkoord met DNB over het begeleiden van kwetsbare groepen in het betalingsverkeer. Zo zullen de banken altijd meewerken aan schuldhulpverlening als een klant daar vanwege betalingsproblemen in terechtkomt. Ook is afgesproken dat ze klanten actief adviseren als zulke problemen dreigen.

ING voert dat vanaf nu stapsgewijs in. “Voor jongeren die moeite hebben rond te komen, maken we producten die hen helpen met financiële uitdagingen,” zegt Bosch. “Op basis van hun inkomsten en uitgaven zullen we, met toestemming van de gebruiker, actief adviezen geven in de ING-app.”

Guido Bosch, directeur Particulieren bij ING Bank. Beeld ING/Duco de Vries

De bank belooft daarbij begrijpelijke taal. “We gaan daarbij diep in de psychologie van mensen. Positieve berichten werken beter dan negatieve. Als we pas waarschuwen als iemand over de grens gaat, dan duiken mensen verder met het hoofd het zand in. Wat werkt is als je mensen feliciteert dat het ze lukt om geld over te houden.”

Ook Rabobank en ABN willen hulp via hun bankenapps en website uitbreiden. Zo wil ABN jongeren via regelmatige berichtjes ‘stap voor stap’ financieel zelfstandig maken. Volksbankbank SNS startte vorig jaar met een ‘groeicoach’ die jongvolwassenen adviseert over hun financiële doelen.

Eindjes aan elkaar knopen

Bij ING maakt de aanpak deel uit van een algehele koerswijziging in haar digitale dienstverlening. “De afgelopen vijf jaar hebben we al onze diensten overgezet naar de app,” zegt Bosch. “Maar we hebben niet voldoende nagedacht over wie welke diensten wil ontvangen.”

“Voor 18-jarigen zijn andere zaken relevant dan voor een gepensioneerde. En voor iemand met spaargeld is het anders dan voor iemand die aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar knoopt. We gaan er nu naartoe dat alle klanten op basis van hun rekeninggedrag gericht zaken te zien krijgen die voor hen relevant zijn.”

De bank geeft sinds begin dit jaar al met kunstmatige intelligentie financiële vooruitzichten, als klanten toestemming verlenen om daarvoor hun inkomsten en uitgaven te gebruiken en experimenteerde vorig jaar al met een CO 2 -meter. Die rekent uit hoe zwaar uitgaven het milieu belasten.

Rekeninghouders krijgen ook commerciële aanbiedingen. Bosch: “Als een klant 50.000 euro op zijn spaarrekening heeft staan en niet belegt, dan krijgt hij daarvoor een aanbieding. Als hij daar drie keer kijkt maar geen product afsluit, kan hij een adviseur te spreken krijgen.”

De ING-directeur belooft dat de bank zich terughoudend opstelt bij het benaderen van kwetsbare groepen. “We laten rekeninghouders die krap bij kas zitten geen beleggingsaanbieding zien. Dat is voor hen niet relevant.”