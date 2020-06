ING promoveert risicodirecteur tot topman als opvolger Hamers

Beeld ANP

Van Rijswijk volgt Ralph Hamers op, van wie eerder dit jaar bekend werd dat hij topman wordt van de Zwitserse bank UBS.

Met Van Rijswijk kiest ING iemand die het bedrijf al lange tijd van binnenuit kent. De Nederlander is al sinds 1995 in dienst bij de bank, waar hij onder andere werkte voor de afdelingen voor fusies en overnames en kapitaalmarkten. In 2017 werd hij benoemd tot lid van het ING-bestuur.

Het financiële concern prijst Van Rijswijk om zijn belangrijke bijdrage aan het versterken van de zogeheten poortwachtersfunctie van ING. Die functie, waarbij banken worden geacht op te treden tegen verdachte geldstromen, kwam in 2018 onder vuur te liggen. ING trof een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro wegens tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen.