ING-kantoren door klimaatactivisten afgezet als ‘plaats delict’

Bij het ING-kantoor aan de Kamerlingh Onneslaan in Oost lieten actievoerders een van paprikapoeder gemaakte rookbom afgaan Beeld -

Het gaat om het ING-kantoor aan de Kamerlingh Onneslaan. Daar hebben acht actievoerders zich vastgeketend, meldt een woordvoerder van Extinction Rebellion. “Zij gaan niet weg voordat de eisen worden ingewilligd,” zei ze in eerste instantie. Ook hebben demonstranten een - biologisch verantwoorde - rookbom laten afgaan, meldt de woordvoerder.

Rond 14.30 uur zijn twee actievoerders door de politie meegenomen. Volgens Extinction Rebellion werden zij ‘best hardhandig’ losgemaakt. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er twee arrestaties zijn verricht. De activisten worden nu verhoord. De overige actievoerders zijn meegegaan naar het politiekantoor, waardoor de actie bij het ING-kantoor is beëindigd.

9 miljard

In juli werden al eens kantoren van ING bezet door Extinction Rebellion. Ook het hoofdkantoor was regelmatig doelwit van bezettingen en demonstraties en in mei legden activisten de aandeelhoudersvergadering stil. Aanleiding van de acties is het bedrag dat ING elk jaar in de fossiele industrie steekt: gemiddeld 9 miljard euro per jaar sinds het Klimaatakkoord van Parijs, aldus de activistische organisatie. ING zou daarmee de grootste financier van CO2-uitstoot in Nederland zijn.

De bank heeft de indruk dat de demonstratie gemoedelijk verloopt, maar ING houdt de situatie wel in de gaten. “Daar waar door de acties van de demonstranten een oncomfortabele situatie ontstaat, waardoor ook de privacy van onze klanten in het geding komt, zullen wij contact opnemen met de politie,” zegt een woordvoerder.

Fossiele energie

Dit voorjaar kondigde ING aan te stoppen met het financieren van de ontdekking en ontginning van nieuwe olie- en gasvelden. Volgens het hoofd bedrijfsethiek van ING, Arnaud Cohen Stuart, volgt de bank met de aangekondigde stappen de aanbevelingen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op.

De bank steekt nog wel geld in pijpleidingen en raffinaderijen en bestaande olie- en gasvelden. Volgens Extinction Rebellion heeft de bank bovendien alleen de financiering van projecten beëindigd. Algehele financiering van fossiele bedrijven is nog wel mogelijk en die bedrijven kunnen daarmee nog steeds nieuwe projecten opzetten.

ING stapt niet volledig uit de sector voor fossiele energie, omdat het volgens de bank te ver gaat om van de ene op de andere dag volledig te stoppen met het financieren van olie en gas. “Het is niet nodig om de klimaatdoelen te halen en het brengt de leveringszekerheid van onze energie en de betaalbaarheid daarvan in gevaar,” zo zei de bank eerder al.

De activisten bij het ING-kantoor in Amsterdam-Oost. Beeld Extinction Rebellion

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: