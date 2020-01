Influencers moeten toeristen weglokken uit Amsterdam

Toeristen met rolkoffers in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

Dat meldt de NOS in een aflevering van de YouTube-serie Achter de headlines. Hierin is te zien hoe presentator Winfried Baijens samen met een groep van zeven buitenlandse influencers plekken bezoekt die nog onbekend zijn bij de gemiddelde toerist. Ze bezoeken steden als Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn, in het kader van 75 jaar bevrijding.

Volgens een woordvoerder van het toerismebureau zoeken ze een ‘kwaliteitstoerist’, die ‘een bijdrage kan leveren aan een bepaalde plek’. Helemaal nu Nederland vorig jaar door Lonely Planet is verkozen tot een van de beste bestemmingen om te bezoeken, wil Nederland de stroom toeristen spreiden en de hoofdstad ontlasten.

Een van de influencers, Vicki Rutwind (89.200 volgers) denkt dat het plan van het toeristenbureau wel kan werken. “Als ik iets aanraad, hoor ik bijna meteen van volgers dat ze daar naartoe willen.” Maar ze denkt niet dat ze speciaal voor deze steden komen. “Ik denk dat het onderdeel kan zijn van een rondreis.”

Kosten ‘snoepreisje’

Zo’n ‘snoepreisje’ voor een bus vol influencers is niet goedkoop, geeft de woordvoerder van het toeristenbureau toe in de reportage. “We betalen het vanuit lokale ondernemers, met gemeenten en ook vanuit NBTC.”

Meer buitenlandse toeristen naar Nederland

Vorig jaar waren er ruim 20 miljoen buitenlandse toeristen in Nederland. Dit is 7 procent meer ten opzichte van 2018. De meeste toeristen komen uit Europese buurlanden, zoals Duitsland en België.