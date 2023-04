Inflatie volgens IMF veel hardnekkiger dan verwacht

Veel producten en diensten worden nog steeds in rap tempo duurder. Beeld ANP

Voor dit jaar rekent het IMF wereldwijd nog op 7 procent inflatie, 0,4 procentpunt meer dan bij de vorige raming in januari. Volgend jaar zouden de prijzen mondiaal dan nog eens met 4,9 procent omhooggaan, waar in januari voor 2024 werd uitgegaan van 4,3 procent inflatie.

Voor Nederland ligt de situatie iets anders. Hier dacht het IMF eerder nog dat het algehele prijsniveau in 2023 waarschijnlijk 4,2 procent verder zou oplopen. Dat is iets naar beneden bijgesteld tot 3,9 procent. Maar daar staat tegenover dat het IMF er nu bij zegt dat de inflatie hier volgend jaar waarschijnlijk weer zal oplopen tot 4,2 procent. Mogelijk speelt mee dat het energieprijsplafond van de overheid en de accijnsverlaging voor benzine dan niet meer gelden.

Koopkracht achteruit

Mede door de zachte winter liggen de energieprijzen lang niet meer zo hoog als net na de oorlogsuitbraak in Oekraïne. Maar veel andere producten en diensten worden nog steeds in rap tempo duurder.

Volgens IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourincha heeft de kerninflatie (de inflatie zonder de sterk schommelende energie- en voedselprijzen) in veel landen zijn hoogtepunt waarschijnlijk nog niet bereikt. Hij wijst er ook op dat de lonen over de gehele linie nog altijd minder hard omhooggaan dan de prijzen, waardoor mensen er eigenlijk in koopkracht op achteruitgaan.

Zo zijn de Nederlandse cao-lonen in de eerste drie maanden van dit jaar met 5 procent gestegen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week. Maar omdat de inflatie in dezelfde periode rond de 6,6 procent bedroeg, gingen werknemers er nog niet op vooruit.

Wereldeconomie

De vooruitzichten voor de wereldeconomie heeft het IMF sinds de laatste prognose zowel voor dit jaar als volgend jaar met 0,1 procentpunt verlaagd. Nu is de verwachting dat de mondiale groei dit jaar terugzakt tot 2,8 procent en volgend jaar dan weer licht aantrekt tot 3 procent.

De laatste raming voor Nederland dateerde van eind vorig jaar en ging uit van 0,6 procent groei in 2023. Die voorspelling heeft het IMF nu opgeschroefd tot 1 procent. Maar voor 2024 voorziet het IMF amper herstel, want dan rekent het fonds op een plus van 1,2 procent.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: