Inflatie torenhoog, maar kabinet grijpt (nog) niet in

Groeiende zorg in politiek Den Haag: de alsmaar oplopende inflatie. De stijgende energieprijzen, door schaarste, zijn momenteel de katalysator, maar ook boodschappen zijn fors duurder geworden. In ons land kwam de inflatie in november zelfs uit op 5,6 procent: nooit eerder deze eeuw stegen de prijzen zo snel.

Zo verdampten dus ook de mooie plannen die het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte, vol met voorspellingen van voorzichtig stijgende koopkracht voor burgers. Die kunnen dus de prullenbak in.

Partijen in de Tweede Kamer vragen daarom om ingrijpen. “Mensen zien hun inkomen verdampen door de hoogste inflatie in veertig jaar. En het kabinet heeft niets te bieden,” schamperde Bart van Kent (SP) in een debat in de Tweede Kamer vandaag.

Koopkracht

Maar het kabinet maant tot kalmte. Het trok al 3,2 miljard euro uit om de stijgende energierekening van Nederlanders te compenseren. Staatssecretaris Wiersma (Sociale Zaken) houdt voor dat de inflatie in december tot wel 14 procent zou moeten stijgen om de gemiddelde Nederlander in de schulden te storten. Een ‘onwaarschijnlijk’ scenario, aldus de bewindsman.

Wiersma: “In maart komen er nieuwe voorspellingen, nieuwe koopkrachtplaatjes voor het komende jaar. Ik snap dat mensen nu al merken dat prijzen omhooggaan. Dat is gewoon balen. En ik snap dat mensen een oplossing willen. Daarom grijpen we ook in om de energieprijs te verlagen. Dat is een flinke stap, waarvan we de effecten nu nog niet zien.”

Hij wil bovendien mensen ‘die het moeilijk hebben, die in de knel komen’, zoals ‘mensen in de bijstand’, met een ‘extra bedrag tegemoetkomen’.

Te weinig, oordeelt PVV’er Leon de Jong. “Allemaal mooie woorden, maar u moet met een koopkrachtherstelplan komen. U laat de Nederlander in de steek op deze manier.”

Minimumloon

Maar het kabinet volhardt. Ja, ook in 2022 zal de inflatie ‘waarschijnlijk hoger uitvallen’ dan voorspeld. Maar, schrijft het in een brief aan de Kamer: ‘Het is te vroeg om te voorspellen hoe de inflatie en de koopkracht zich volgend jaar precies gaat ontwikkelen. Experts denken dat de situatie op de gasmarkt uitzonderlijk en mogelijk tijdelijk is, waardoor de prijzen in de loop van 2022 weer gaan dalen. Daarnaast zal de coronapandemie gevolgen hebben voor de prijzen van bepaalde producten. Wat er precies gaat gebeuren, is helaas onzeker.’

Wat meespeelt, maar minder benoemd wordt, is de formatie die op de achtergrond gaande is. Zo willen veel partijen bijvoorbeeld het minimumloon verhogen, wat minima zou helpen. Dat is ook niet zo politiek omstreden: de meeste partijen willen dat.

Maar het is bij uitstek iets wat aan de formatietafel zou moeten worden besloten en daar wil Wiersma niet doorheen fietsen. Bovendien is een hoger minimumloon de deur openen naar hogere uitkeringen, zoals de bijstand, maar dat is politiek al ingewikkelder. VVD en CDA willen dat liever niet.

Wiersma wees daarom ook even naar de formatie. “Ik denk dat zij ook de krant lezen en zien wat er nodig is.”