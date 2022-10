Inflatie Nederland volgens IMF langer erg hoog, groei stokt bijna

Het IMF gaat uit van 12 procent inflatie voor het hele jaar. Beeld ANP

Het Fonds denkt dat de energiecrisis in Europa niet van tijdelijke aard is. In nieuwe ramingen gaat het uit van 12 procent inflatie voor heel dit jaar. Volgend jaar zou de inflatie op 8 procent kunnen uitkomen, denkt het IMF.

Dat raakt de economie. Voor dit jaar rekent het Fonds nog op 4,5 procent groei in Nederland, maar volgend jaar gaat de economie naar verwachting nog maar 0,8 procent vooruit.

Volgens IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas wordt het komende winter ‘uitdagend’ om te regelen dat Europeanen niet in de kou hoeven te zitten. De winter van volgend jaar zal dan alleen maar lastiger zijn, schat hij in. Ook wijst hij erop dat de problemen met energielevering zomaar nóg groter kunnen worden, doordat de oorlog in Oekraïne nog aan de gang is.

Somber

De voorspelling van IMF is opvallend somber. Bij de laatste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) rond Prinsjesdag werd voor volgend jaar nog 1,5 procent groei van de economie voor mogelijk gehouden. Het CPB ging er daarbij van uit dat de inflatie volgend jaar zou terugvallen tot minder dan 3 procent.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), zei maandag al te vrezen voor hardnekkig hoge inflatie. “Deze situatie hebben we in veertig jaar niet gezien,” zei hij bij de presentatie van het Overzicht Financiële Stabiliteit, een halfjaarlijks overzicht hoe het financiële systeem in Nederland er voor staat.

