Inflatie in Nederland bedroeg 10 procent in 2022

Voeding was 10,8 procent duurder dan een jaar eerder. Beeld ANP / ANP

Vooral de energieprijzen zijn sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne flink toegenomen. Ook werden boodschappen fors duurder en automobilisten waren veel meer kwijt aan de pomp.

De cijfers staan in schril contrast tot 2021 toen de jaarinflatie nog uitkwam op 2,7 procent. In 1975 waren consumentenproducten gemiddeld nog 10,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Energie

Bijna de helft van de hoge inflatie van afgelopen jaar komt voor rekening van de de prijsontwikkeling van energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Energie was gemiddeld 114 procent duurder dan in 2021.

Voor voedingsmiddelen waren consumenten daarnaast 10,8 procent duurder uit. Die prijsstijging van voedingsmiddelen werd vooral veroorzaakt door vlees, zuivel, brood en granen, en groente. In 2021 daalden de prijzen van voeding nog met 0,2 procent.

Motorbrandstoffen gingen vorig jaar 18,1 procent in prijs omhoog. Dat was het tweede jaar op rij dat tanken flink duurder werd. In 2021 was de prijsontwikkeling al 16,8 procent. Een liter benzine kostte gemiddeld 2,07 euro in 2022, tegen 1,82 euro in 2021. De prijs van een liter diesel was 1,96 euro, tegen 1,46 euro een jaar eerder.

Lonen blijven achter

De loonstijgingen konden deze enorme inflatie niet bijbenen. Nederlanders gingen er daarom niet eerder zo veel op achteruit als in 2022, becijferde het CBS vorige week nog. Weliswaar stegen de cao-lonen met 3,2 procent het hardst sinds 2008, maar door de flinke prijsstijgingen hielden mensen in hun portemonnee toch veel minder over.

De laatste tijd gaan de prijzen wat minder snel omhoog. Vorige week kwam het CBS al met een snelle raming van de inflatie in december. Daaruit bleek dat de inflatie vorige maand was gedaald tot 9,6 procent. Dit was al de derde maand op rij dat de inflatie afnam. Dit cijfer heeft het CBS nu bevestigd. De afname heeft alles te maken met de prijzen van gas, elektriciteit en ook benzine. Die liepen eerder vorig jaar nog heel hard op, maar laten de laatste tijd juist een daling zien. Wel is energie nog steeds fors duurder dan een jaar geleden.