Inflatie in december afgenomen tot 9,6 procent

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is het leven in rap tempo duurder geworden, maar de laatste tijd worden de prijzen wat minder snel verhoogd. Dit is al de derde maand op rij dat de inflatie daalt. Dat komt vooral door de prijzen van gas en elektriciteit: die liepen eerder vorig jaar nog hard op, maar laten de laatste tijd juist een daling zien. Wel is energie nog steeds fors duurder dan een jaar geleden.

Voedingsmiddelen

Deze prijsdaling is in de supermarkt overigens nog niet te merken. Het tempo waarin prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stijgen, lag in december nog wat hoger dan in november. De inflatie van deze producten bedroeg vorige maand 14 procent, tegen 12,9 procent in de maand ervoor.

Het CBS waarschuwt wel dat deze snelle raming is gemaakt op basis van nog onvolledige gegevens. Later deze maand brengt het statistiekbureau pas de reguliere inflatiecijfers naar buiten.

