Inflatie bijna gehalveerd in maart, eten en drinken fors duurder

Beeld ANP / Egbert Hartman

Zo stegen de prijzen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken volgens voorlopige cijfers over maart met bijna 18 procent en werden brood en granen bijna een vijfde duurder. Fruit kostte ongeveer een tiende meer dan in maart 2022. Daar staat tegenover dat energie ruim 36 procent goedkoper was dan een jaar eerder. Ook werd het ruim 9 procent goedkoper voor automobilisten om te tanken.

De cijfers die het CBS nu publiceert, komen voort uit de eigen meetmethode van het Nederlandse statistiekbureau. Eerder kwamen de inflatiecijfers volgens de Europese rekenmethode naar buiten. In tegenstelling tot de op Europees niveau vergelijkbare cijfers neemt het CBS bij de ‘Nederlandse’ inflatie ook kosten voor wonen mee in de berekening, zoals huren.

Cao-lonen stegen volgens voorlopige cijfers met 5 procent in maart. Daarmee stegen de lonen voor het eerst in ruim een jaar tijd harder dan de prijzen. In de voorgaande maanden zagen veel huishoudens hun koopkracht juist achteruitgaan, wat het kabinet aanspoorde maatregelen te nemen om de pijn te verzachten. Een van de bekendste voorbeelden is het prijsplafond voor gas en elektriciteit, maar door de dalende gasprijzen bieden steeds meer energieleveranciers nu ook tarieven onder die maximumprijzen.

