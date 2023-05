Inez Weski, voormalig advocaat van Taghi, blijft 30 dagen langer vastzitten

Binnen de opsporingsinstanties leeft al geruime tijd het idee dat Inez Weski zelf ook over een crypto-telefoon beschikte. Beeld ANP

De 68-jarige advocaat werd op 21 april aangehouden op verdenking van lidmaatschap van de criminele organisatie van haar cliënt Ridouan Taghi. Die organisatie zou zich bezighouden met internationale drugshandel en witwassen. Inez Weski zou geheime informatie, ook ten behoeve van misdrijven, in en uit de zwaarbewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught naar derden hebben gebracht, iets wat streng verboden is.

Hiermee heeft ze volgens het Openbaar Ministerie (OM) haar geheimhoudingsplicht geschonden. Weski wordt nadrukkelijk níet verdacht van betrokkenheid bij grof onderwereldgeweld.

‘De verdenkingen tegen de advocaat zijn in de zomer van 2022 ontstaan toen een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van SkyECC,’ meldde het OM in een persbericht na de aanhouding van Weski.

Binnen de opsporingsinstanties leeft al geruime tijd het idee dat Weski zelf ook over een crypto-telefoon beschikte. Hiermee zou ze in contact hebben gestaan met familieleden van Ridouan Taghi, waaronder zijn zoon.

Uit dossierstukken in de zaak 26Mandel, een onderzoek dat draaide om advocatenneef Youssef Taghi, bleek dat familieleden van Taghi advocaat Weski direct na diens aanhouding in Dubai in 2019 benaderden om informatie door te geven.

‘Pfff wat was de advo paranoid vandaag’, zo stuurde de oudste zoon van Ridouan Taghi met een cryptotelefoon op 30 december 2019 vanuit Dubai aan zijn tante, een zus van zijn vader. ‘Dat ik een speciale telefoon alleen met haar heb, niet anders erop.’

USB-stick

Het OM beschikt over informatie waaruit zo blijken dat er via een USB-stick informatie in en uit de EBI gebracht zou zijn. Zo zou er in november 2020 een bericht van Ridouan Taghi aan de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale zijn doorgestuurd.

In dat bericht zou gesproken worden over drugshandel en geld. Ridouan Taghi zou teleurgesteld zijn dat Imperiale nog niet de boekhouding had doorgenomen met zijn oudste zoon en hem, sinds zijn aanhouding, niet meer mee liet doen in drugstransporten.

De berichten in 26Mandel vormden slechts een klein deel van communicatie over Weski. Het is onduidelijk of de nieuwe verdenkingen zijn ontstaan doordat er meer berichten van de familie van Ridouan Taghi zijn ontsloten, of dat er ook berichten van Weski zelf zijn aangetroffen.

Bronnen binnen de opsporing spreken van een sterke zaak tegen haar. Weski heeft de verdediging van Ridouan Taghi inmiddels neergelegd.

