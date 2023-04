Inez Weski nu in greep van de staat die ze altijd zo fel bestrijdt

Advocaat Inez Weski komt aan bij de bunker in Amsterdam-Osdorp. Beeld ANP

De 68-jarige Inez Weski geldt als een van de markantste strafpleiters van Nederland. Niet alleen door haar opvallende verschijning – haar gothic make-up omschreef ze ooit zelf als understated baroque – maar ook door de cliënten die ze in de afgelopen jaren bijstond in geruchtmakende strafprocessen.

De gewezen Surinaamse president en drugshandelaar Desi Bouterse. Guus Kouwenhoven, die wapens leverde aan de misdadige schrikbewinden in Guinee en Liberia. Bekende Amsterdamse criminelen zoals Danny K. en Naoufal ‘Noffel' F. Ridouan Taghi: allemaal kregen of krijgen ze bijstand van de Rotterdamse advocate.

Inez Natali Weski werd in 1978 beëdigd als advocaat en stapte in bij het door zus Miriam opgerichte kantoor Weski Heinrici Advocaten in Rotterdam. Ze zegt nooit aan cliënten te vragen of die schuldig zijn: de cliënt moet maar kiezen wat hij wil zeggen. De zelfverklaarde workaholic geldt als een stevig critica van het Openbaar Ministerie (OM) en eigenlijk al wat met de volgens haar almachtige staat heeft te maken. Binnen de opsporingsdiensten wordt ze ook wel beschouwd als criticaster: een muggenzifter die altijd op zoek is naar slakken om zout op te leggen. Met soms dagenlange pleidooien die de een doorwrocht noemt en de ander oeverloos.

Pleidooi van 197 bladzijden

De duidelijk geërgerde rechtbank die in april 2018 haar cliënt Naoufal F. veroordeelde voor een moordaanslag, haalde in het vonnis ongemeen hard uit naar Weski. Die had een pleidooi van 197 pagina’s afgestoken (exclusief bijlagen). De rechters klaagden in een uitvoerige passage dat het ‘ondanks de indeling in hoofdstukken, die elk een op zich begrijpelijke titel hebben, lastig is gebleken de structuur in het betoog te ontdekken’. Het deerde haar niet: Weski bleef gewoon Weski.

Behalve op de opsporingsdiensten is Weski ook kritisch op de journalistiek. Die is volgens haar in steeds mindere mate geïnteresseerd in verdieping, en deelt niet de intense achterdocht waarop ze zelf trots is. Ze gruwt van de overvloedige publiciteit rondom de grote strafprocessen waarin ze optreedt. Een zaak moet worden uitgevochten in de rechtszaal en niet in de publieke arena, vindt ze.

Toch is haar houding ten aanzien van media ambivalent. Zo volgde ze in 2011 Ronald Plasterk op als juryvoorzitter van het Groot Dictee der Nederlandse Taal (de spellingstoets van de NTR) en was ze in 2020 een avond lang te gast bij het VPRO-programma Zomergasten. In de aflevering sprak ze over haar hekel aan ‘hedendaags exhibitionisme’: “Je kunt niet zappen of iemand laat zijn binnenste zien. Brrrr.”

We weten nog net wel dat Weski de jongste is uit een gezin van vijf in een intellectueel milieu, waarin veel werd gepraat over kunst en filosofie. Ze rookt niet, drinkt niet en slikt niet. Ze heeft twee kinderen.

Hoewel ze vaak heel serieus is, is Weski bepaald niet zonder humor. In 2017 ontving ze de Lof der Zotheidspeld vanwege de humoristische wijze waarop ze een bijdrage levert aan de stad Rotterdam. “Humor zit in je genen,” zei ze toen, “maar ik ben geen moppentapper.”

Wankelende rechtsstaat

In Zomergasten uitte ze vooral ook haar zorgen over de in haar ogen wankelende rechtsstaat, waarin justitie (volgens haar onrechtmatige) constructies bedenkt om ontsleutelde appjes van (veronderstelde) criminelen te gebruiken in strafprocessen.

Kritiek op de rechtmatigheid van dat PGP-bewijs (Pretty Good Privacy, zoals de versleutelingsdiensten de criminelen hadden beloofd) vormt de kern van haar verweren in een aantal grote recente en lopende strafprocessen. Volgens Weski maakt het OM zich telkens schuldig aan een zogenaamde fishing expedition, waarin het OM volgens haar naar hartelust grasduint in miljoenen berichten op zoek naar bewijs.

Juist dergelijke berichten hebben Weski nu in grote problemen gebracht. Vrijdag werd ze opgepakt in Rotterdam, op verdenking van lidmaatschap van de criminele organisatie van haar cliënt Ridouan Taghi. Het gaat om de takken van de veronderstelde organisatie die zich bezighouden met drugshandel en witwassen, níet de tak die geweld zou aanjagen, zoals liquidaties. Ook zou ze haar geheimhoudingsplicht hebben geschonden. Ze zou geheime informatie, ook ten behoeve van misdrijven, in en uit de zwaarbewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught naar derden hebben gebracht, wat vanzelfsprekend streng verboden is.

Haar zaak is nauw verbonden met die van Youssef Taghi, de advocatenneef van Ridouan Taghi. Hij werd in januari veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor zijn rol als ‘onmisbare schakel' tussen Taghi en de buitenwereld, als ‘boodschappenjongen’. Vanaf maart 2021 had hij 98 keer contact met zijn neef.

Op de vraag van Het Parool waarom Weski strafpleiter Youssef Taghi als ‘media-advocaat’ had toegevoegd aan Taghi’s door haar geleide verdedigingsteam zei ze, omwille van haar geheimhouding, geen antwoord te kunnen geven.

‘Voor Taghi gezwicht’

Tijdens het strafproces tegen Youssef Taghi ontstond ophef. Het dossier bevatte namelijk aanwijzingen dat ook vóórdat Youssef Taghi toegang kreeg informatie de EBI in en uit was gebracht. André Seebregts, na een wisseling toen net de nieuwe advocaat van Youssef Taghi, sprak over een ‘parallelle communicatielijn’ die terugging tot 2020. De raadsman suggereerde dat Weski mogelijk voor Ridouan Taghi was gezwicht. “We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Maar we zien ook aanwijzingen dat ook zij niet bestand is tegen de druk van deze man.”

Weski ontkende de beweringen van Seebregts in de zomer met klem. Uiteindelijk werd het brandje geblust. Youssef Taghi maakte een draai. Hij wilde geen verder onderzoek naar mogelijk andere communicatielijnen uit de EBI. Toch bleef de ‘kwestie-Weski’ boven de zaak hangen. De opsporingsdiensten deden uitdrukkelijk wél volop nader onderzoek.

Mede vanwege de ontwikkelingen in de strafzaak rond Youssef Taghi, hing de arrestatie van Weski al driekwart jaar in de lucht. Het Openbaar Ministerie heeft daarmee gewacht totdat Weski’s rol in liquidatiezaak Marengo als raadsvrouw van Ridouan Taghi en de broers Mao en Mario R vrijwel was uitgespeeld. Deze week was haar dupliek: ze mocht nog één keer reageren op wat de officieren van justitie hebben gesteld – al wilde ze zelf nog volop nader onderzoek laten doen.

In de zomer van 2022 kreeg het OM een update met ontsleutelde berichten van de neergehaalde cryptocommunicatiedienst Sky ECC. Uit die berichten ontstonden volgens justitie nieuwe verdenkingen tegen Weski. Een team van de Landelijke Eenheid van de politie deed in het diepste geheim zeer uitvoerig onderzoek naar de berichten. Volgens bronnen zijn de berichten ‘extreem belastend’ voor haar en bevatten haar dossiers ‘een honderd procent sterke zaak’.

Afschuw en euforie

Het nieuws dat Weski vrijdag was gearresteerd, maakte binnen de heel verschillende bloedgroepen binnen politie, justitie en advocatuur heftige emoties los. Die varieerden van afschuw tot euforie. Ingewijden die Weski al heel lang beschouwen als consigliere van de zwaarste criminelen, spreken van ‘een historische arrestatie’ die ‘eindelijk het signaal geeft dat niemand onaantastbaar is, óók advocaten niet’.

Waar Youssef Taghi nog kon worden beschouwd als een onbetekenende kleine vis in de advocatuur, is Weski daarvan een icoon. Dat haar kantoor en huis vrijdag de hele dag zijn doorzocht, schokt collega-advocaten. Dat na Youssef Taghi nu ook Inez Weski is aangehouden, geldt als rechtsgelijkheid: justitie wil laten zien bij vergelijkbare verdenkingen geen onderscheid te maken tussen een onbekende en een heel vooraanstaande advocaat.

Anderen wijzen juist op de precaire situatie waarin Weski al jaren verkeert: ze zou ‘in de tang’ zitten van de criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Die pleegt volgens justitie al jaren extreem geweld tegen ook de bovenwereld, met rond Marengo vier doden tot gevolg: misdaadblogger Martin Kok (2016), broer Reduan van kroongetuige Nabil B. (2018), diens advocaat Derk Wiersum (2019) en diens vertrouwensman Peter R. de Vries (2021).

Hoe dan ook, zal het voor Weski niet eenvoudig zijn zich te verweren. Ze heeft als advocaat allereerst haar geheimhoudingsplicht, die haar verbiedt te spreken over haar contact met haar cliënt Ridouan Taghi en zijn naasten. Bovendien spelen rond alles wat maar met Taghi heeft te maken extreme veiligheidsrisico’s – die in Weski’s geval door verschillende betrokkenen overigens heel verschillend worden gewogen.

In beperkingen

Weski of haar advocaten hebben nog niet kunnen reageren op haar aanhouding. Ze ‘zit in beperkingen’ en mag behalve met haar raadslieden geen contact hebben met de buitenwereld. Dat de strafpleiter nu vastzit vanwege de door haar verfoeide cryptoberichten moet voor haar, boven op alles wat haar nu overkomt, een extra hard gelag zijn.

Ondertussen is de grote vraag wie Ridouan Taghi nu zal kunnen en willen bijstaan in het slotstuk van Marengo in eerste aanleg en het onvermijdelijke hoger beroep, cassatie et cetera. Na al wat in Marengo is gebeurd, is de vacature die Weski achterlaat als aanvoerder van Taghi’s verdediging toch een beetje als het te koop zetten van een brandend huis.