Ineens een piep in je oor door verkeerd gebruik oordopjes, experts bezorgd

Draadloze oortjes zijn razend populair. Je voelt ze amper zitten en kunt ze daarom urenlang achter elkaar dragen zonder er fysiek last van te krijgen. Beeld Getty Images/iStockphoto

Audiologen en kno-artsen vrezen dat er over enkele jaren een hele generatie met gehoorschade komt. “Als ik college geef aan studenten en ik vraag wie er ooit ‘n pieptoon ervaren heeft, dan steekt bijna iedereen zijn vinger op,” zegt de koninklijk onderscheiden audioloog Jan de Laat. Jongeren die vaak op stap gaan en naar harde muziek luisteren lopen over een periode van vijf jaar gemiddeld zo’n 5 decibel gehoorverlies op in het spraakspectrum, zegt De Laat. “Er moet daarom snel meer voorlichting in de bovenbouw van de basisschool komen. Het gebruik van earpods lijkt vanaf daar fors toe te nemen.”

Het risico op een piep of een ruis in je oor is volgens VeiligheidNL bijna twee keer zo groot als je luistert op een onveilig volume. Onveilig wordt het boven de 85 decibel. Dan is er kans op gehoorschade, maar ook dat is weer afhankelijk van de tijdsduur. Luisteren naar meer dan 103 decibel kan volgens De Laat een piep veroorzaken en de kans bestaat dat die piep niet verdwijnt. “Als je in totaal meer dan vier uur luistert, vinden we een verhoogd risico op piep of ruis,” zegt ook Saskia Kloet, programmamanager gehoorschadepreventie bij VeiligheidNL. In de studie, die is gehouden onder veertigduizend mbo-studenten, toont het kenniscentrum aan dat er een relatie is tussen risicogedrag en de eerste tekenen van gehoorschade.

Schrikbarende aantallen

Volgens kno-arts Marc van der Schroeff gaat het om schrikbarende aantallen. “Waarschijnlijk vindt deze groep studenten de beleving van muziek op een harder volume dermate groter dat zij de gezondheidsrisico’s voor lief neemt. Een piep in het oor na blootstelling aan geluid betekent dat er schade is aangericht aan het gehoor. Tot op zekere hoogte is dit soort schade reversibel, maar al snel leidt het tot permanent letsel. De schade telt alleen maar op met herhaalde blootstelling.”

Beeld GGD Brabant-Zuidoost/ Hoorstichting

In de Tweede Kamer klinken eveneens bezorgde geluiden over de nieuwe cijfers. “Dit is niet oké en het is belangrijk dat mensen dit beseffen,” zegt Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks. “Je wilt het jongeren echt niet aandoen dat ze door onwetendheid de rest van hun leven een piep of zoem horen.” Wybren van Haga, sinds enkele maanden ook tinnituspatiënt, vindt dat de overheid ‘alleen technisch veilige oortjes op de markt moet toelaten’. “Dit gaat vrij makkelijk door Chinese troep te weren van de Europese markt. Er zijn steeds meer mensen die permanente tinnitus overhouden aan het gebruik van slechte oortjes. Ik weet uit ervaring dat het onvoorstelbaar vervelend is.” Mohammed Mohandis van PvdA wil gehoorschade nu echt hoger op de politieke agenda. “Dit onderzoek bevestigt dat de staatssecretaris in actie moet komen.”

Cruciaal advies

Apple, de maker van de razend populaire Airpods, doet in essentie al veel om de kans op gehoorschade bij gebruikers te beperken. Zo zit er op de telefoons bijvoorbeeld al een standaard gezondheidsapp, die op een laagdrempelige wijze informatie geeft over hoe luid en hoe lang je als gebruiker naar muziek luistert. De oortjes zijn bovendien zo ontworpen dat ze omgevingsgeluid afschermen, beter bekend als noise cancelling. De verleiding om het volume harder te zetten in drukke omgevingen moet daarmee afgewend worden. Volgens deskundigen blijven veel jongeren hierin toch de verkeerde keuzes maken. “Dit lijkt op een bewuste keus, hetgeen me zorgen maakt. Hierbij wordt de door de fabrikant ingestelde veiligheidsmaatregel ogenschijnlijk bewust omzeilt,” verzucht Van der Schroeff.

De conclusies van VeiligheidNL komen overeen met een wetenschappelijke studie van de University of South Carolina, die afgelopen week via CNN naar buiten kwam. Onderzoekers berekenden dat 18 tot 29 procent van de jongeren regelmatig naar te harde muziek luistert. Daardoor loopt een kwart tot de helft van alle jongeren (12-34 jaar) wereldwijd risico op gehoorverlies. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam vorig jaar al met vergelijkbare cijfers. In ons land komt de Gezondheidsraad morgen met een cruciaal advies om het risico op gehoorschade zoveel mogelijk te beperken.

Razend populair

En dat is nodig – zeggen deskundigen – omdat het dragen van een koptelefoon tegenwoordig niet meer weg te denken is uit thuis- en straatbeeld. Vooral de draadloze oortjes zijn razend populair. Je voelt ze amper zitten en kunt ze daarom urenlang achter elkaar dragen zonder er fysiek last van te krijgen. Achter dat comfort schuilt dus wel een gevaar waar experts nu voor waarschuwen. “In de praktijk passen mensen zelf instellingen aan en gebruiken ze andere koptelefoons of oortjes waarmee de volumebegrenzer gepasseerd kan worden. Het is daarom belangrijk om mensen goed voor te lichten over hoe je het risico op gehoorschade verkleint,” zegt Kloet. Haar organisatie pleit daarom voor een brede aanpak in de preventie van gehoorschade, door meer te investeren in voorlichting. Daarbij moet gedacht worden aan een extra screeningsmoment voor jongeren tussen de 11 en 15 jaar.

Tinnitus, beter bekend als oorsuizen, heeft voor jongeren veel nare gevolgen, zegt directeur Wil Verschoor van patiëntenorganisatie Hoormij•NVVS. “Bij deze groep zien we bijvoorbeeld vermoeidheid en concentratieproblemen waardoor studies soms vertragen of moeten worden afgebroken. Ook hebben ze hierdoor vaak een minder sociaal studentenleven, zijn ze bang voor de onzekere toekomst en schamen ze zich voor hun tinnitus.”

De organisatie broedt op plannen om tinnitus in het onderwijs hoog op de agenda te krijgen. Kno-arts Van der Schroeff, lid van de Commissie PrevENT van de KNO-vereniging, juicht dit toe. “Hier ligt een grote opdracht en taak aan ons, kno-artsen en instanties zoals VeiligheidNL, om de bewustwording van risico’s op permanente gehoorschade na blootstelling aan te harde geluiden te vergroten. Werk aan de winkel, dus!”