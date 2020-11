IND kan achterstand asielaanvragen niet op tijd wegwerken

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND gaat er niet in slagen om de achterstanden in de asielketen dit jaar op te lossen. Voor het wegwerken van de achterstanden was een speciale ‘task force’ in het leven geroepen, maar die gaat de zelf opgelegde deadline niet halen. Naar verwachting zullen er nog 7000 zaken overblijven aan het einde van het jaar.