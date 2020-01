Incontinente muizen teisteren Bazaar Beverwijk: sluitingen en boetes van NVWA

NVWA doet controle op de Beverwijkse bazaar, waar eerder horeca werd gesloten wegens muizen. Beeld Marco Okhuizen

Gauw slaan een paar ondernemers aan het poetsen, terwijl tientallen inspecteurs van de NVWA de foodhallen van de Bazaar inlopen met in de hand alle adressen waar ze moeten zijn. Eigenlijk staat op dat lijstje nog niet de dönerzaak waar een man snel een geel doekje pakt en begint te poetsen. Maar controleur Schoenmaker hoeft geen twee keer te kijken om te zien met wat voor zwarte spikkels het lapje bezaaid raakt. Dat zijn muizenkeutels. En hier is iets helemaal niet in orde.

Hij is hier in tegenstelling tot zijn tientallen collega’s niet om zelf fysieke controles uit te voeren, maar voor een inventarisatie. De NVWA weet van sommige ondernemers niet precies waar ze zitten. Maar eerst dat gele doekje. Schoenmaker kan dit risico voor de volksgezondheid niet negeren, pakt zijn zaklamp erbij en slaat prompt zelf ook aan het controleren.

Grote actie

Het gebeurt niet zo vaak dat de NVWA zo’n grote actie met bijna veertig medewerkers uitvoert, net zo min is het gewoon dat er in duo’s wordt gewerkt. Maar het Beverwijkse complex is dan ook een uniek geval. Omdat het, zoals de bazaar zelf zegt, de grootste overdekte markt van Europa is, met meer dan tweeduizend shops en stalletjes op 75.000 vierkante meter. Er kan ook gegeten worden, onder de vlag ‘shop, eet en word verrast’.

De inspecteurs kennen de échte verrassing: de vreselijke muizenplaag die hier heerst. Uit eerdere inspecties kwam een zorgwekkend beeld naar voren. Vorig jaar nog werd een notenzaak gesloten, nadat zijn waar overspoeld bleek door de incontinente beestjes die hun poep en plas overal achterlaten. En er is het verhaal van een winkelier die zijn charmant ogende berg specerijen zeefde, om de muizenpoep er voor verkoop uit te filteren.

Er werd toen ook al op grote schaal gecontroleerd en gewaarschuwd. De eerste keer gebeurde dat op kosten van de NVWA, ondernemers die voor een tweede keer worden bezocht, moeten de controle zelf betalen. Alle inspecteurs die zaterdag hun werkgebied in allerlei delen van Nederland verruilden voor de bazaar, zijn vooraf geïnstrueerd op de aandachtspunten. Neem de rubbers van de rolluiken op de grond, klinkt het tijdens de briefing vooraf. “Als die zijn aangevreten, kunnen de muizen door de gaten heen. Ze hebben dan de hele week vrij spel, want de bazaar gaat alleen in het weekend open.”

Stinkend water

Een slagerij heeft zijn rolluik dan wel beter op orde, maar de losse tegels met eronder het stinkende water, die ook vorig jaar al werden gesignaleerd, zijn nu ook te zien. Dat is van een lekkage drie weken geleden, meldt de ondernemer de twee inspecteurs die met hun zaklampen elk hoekje afspeuren. Hoe het dan kan dat de vorige inspecteur precies hetzelfde aantrof? Terwijl de inspecteurs daarover praten, bestelt een klant zonder blikken of blozen vlees. “Hier is het veel goedkoper. Muizen? Dat kan overal voorkomen, toch.” Net als zijn zoontje eet hij met smaak een kipkluifje als ze weglopen met een gevulde tas.

Tekst gaat verder onder de foto.

Een muis gevangen met lijm. Beeld Marco Okhuizen

Ongediertebestrijder

De ongediertebestrijder van de bazaar, die eigenlijk het gevecht met de muizen aan zou moeten aangaan, was vorig jaar om onduidelijke redenen zo’n acht maanden afwezig. Eigenlijk zou hier gezamenlijk en grootscheeps moeten worden ingezet op bestrijding, naast controle. Dat gebeurt niet.

Eén ondernemer heeft zelf een systeem ontwikkeld. Hij heeft door zijn hele winkel heen stukken karton met daarop lijm en zaden gemikt. Onder zijn stellages treffen controleurs twee muisjes, vastgeplakt en dood in één van zijn geknutselde vallen. Onhygiënisch, zegt de controleur. “En ook nog dieronvriendelijk. Er zijn voorbeelden van muizen die hun eigen pootjes doorknagen.” Wettelijk gezien zijn zulke vangmethoden verboden, daarom wordt proces-verbaal opgemaakt.

Zijn poging tot bestrijding kan zijn zaak niet redden. De inspecteurs wijzen op de muizenurine en de keutels die overal liggen. De teamleider geeft het fiat: deze winkel met granen, rijst en zaden, gaat dicht. De ondernemers nemen het gelaten en beteuterd op. Ze sluiten hun rolluiken als een vrouw met kind binnenstapt. “Het went nooit te zien hoe zo’n kind een verpakking in zo’n zaak vastpakt, zonder te weten wat daarmee is gebeurd,” zegt de controleur die deze zaak lamlegt.

Vijf spoedsluitingen

Het is één van de vijf spoedsluitingen die de NVWA dit weekend zal gelasten. Daarnaast krijgen 39 ondernemers een schriftelijke waarschuwing, volgen 22 bestuurlijke boetes en een tweede proces-verbaal. Kern van alle overtredingen: overlast van muizen, die bedrijfsruimten en apparatuur verontreinigen en niet of op een foutieve manier worden bestreden.

Het aantal maatregelen viel waarschijnlijk nog relatief laag uit, omdat zo veel ondernemers na de binnenkomst van inspecteurs nog gauw zijn gaan poetsen. Al kan dat de dönerzaak waar controleur Schoenmaker is neergestreken niet redden: ook deze gaat dicht. De ondernemer tilt niet te zwaar aan zijn lot. Hij piept langs de controleur, stapt naar de pan die nog op het vuur staat en schept op. Voor zichzelf, haast hij te zeggen. Vooruit dan maar, staat Schoenmaker toe. “Is lekkere soep,” krijgt hij te horen. “Heerlijke, Marokkaanse soep.”