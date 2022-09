Inbrekers Zuidoost achtervolgd door bewoner en aangehouden

Beide overvallers zitten vast op verdenking van het plegen van een gewapende overval. Beeld Joris van Gennip

Volgens de politie werden de twee jonge gezinsleden woensdagmiddag rond vier uur in hun huis aan het Maria Snelplantsoen opgeschrikt door twee inbrekers. Met een steekwapen bedreigden de inbrekers de aanwezige gezinsleden, ondertussen namen ze verschillende spullen uit slaapkamers mee.

Ondanks de dreiging van het steekwapen wist een van de jonge gezinsleden haar vader te bellen en alarm te slaan. Terwijl de vader arriveerde bij de woning, vluchtten de overvallers, mannen van 19 en 25 jaar oud. De 19-jarige verdachte bedreigde de vader nog met het steekwapen en rende toen weg. De vader zette vervolgens de achtervolging in, volgens de politie ‘met gevaar voor eigen leven’.

Achtervolging

De achtervolging werd op een gegeven moment opgemerkt door een politieauto die onderweg was naar de woning. De politie wist tot de aanhouding van de 19-jarige verdachte te komen. Andere politieagenten zagen op dat moment de andere verdachte in de Gaasperplas zwemmen in een poging om te ontsnappen. ‘Na even aandringen van de politie’ keerde hij terug aan wal en werd ook hij gearresteerd, zo meldt de politie.

Beide zitten vast op verdenking van het plegen van een gewapende overval. Er werden twee steekwapens aangetroffen bij het duo. De politie houdt er rekening mee dat er meerdere verdachten betrokkenheid hebben bij de overval, door bijvoorbeeld op de uitkijk te hebben gestaan. Mensen met meer informatie of bijvoorbeeld beelden van een digitale deurbel, worden verzocht om zich te melden.

